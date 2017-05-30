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«Смерть Блаженнішого Любомира є великою втратою для Української Греко-Католицької Церкви», - Патріарх Філарет
31 травня 2017, 20:50 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату і від себе особисто Патріарх УПЦ КП висловив Главі, єпископату, духовенству та вірним УГКЦ співчуття з приводу упокоєння Верховного Архієпископа - емерита Блаженнішого Любомира кардинала Гузара.
«Спочилий владика у своєму житті розділив трагічну долю багатьох українців свого покоління. Бувши змушений обставинами війни полишити рідний край, він ніколи не полишав любові до українського народу. Від своїх наставників, а особливо від святителя в єпископи УГКЦ, він перейняв і проніс через все життя і служіння прагнення духовного відновлення українства, подолання ворожнечі між братами і залікування ран минулого.
Завдяки його мудрому і зваженому керівництву УГКЦ відносини між нашими Церквами значно поліпшилися, а співпраця у двосторонньому та багатосторонньому форматі розширилася. Сподіваюся, що життєвий спадок спочилого, його києвоцентричне бачення майбутнього Церкви в Україні матимуть гідне продовження.
Смерть Блаженнішого Любомира є великою втратою для Української Греко-Католицької Церкви і для всіх тих, хто знав, любив, цінував і поважав його.
Поділяючи з Вами смуток і печаль, підношу молитви до Бога за упокоєння душі спочилого!
Нехай Господь прийме новопреставленого в Своє Царство, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя!
Вічна пам'ять Блаженнішому Любомиру», - йдеться у співчутті, яке поширив Прес-центр Київської Патріархії.
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Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".