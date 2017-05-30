«Смерть Блаженнішого Любомира є великою втратою для Української Греко-Католицької Церкви», - Патріарх Філарет

31 травня 2017, 20:50 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату і від себе особисто Патріарх УПЦ КП висловив Главі, єпископату, духовенству та вірним УГКЦ співчуття з приводу упокоєння Верховного Архієпископа - емерита Блаженнішого Любомира кардинала Гузара.

«Спочилий владика у своєму житті розділив трагічну долю багатьох українців свого покоління. Бувши змушений обставинами війни полишити рідний край, він ніколи не полишав любові до українського народу. Від своїх наставників, а особливо від святителя в єпископи УГКЦ, він перейняв і проніс через все життя і служіння прагнення духовного відновлення українства, подолання ворожнечі між братами і залікування ран минулого.

Завдяки його мудрому і зваженому керівництву УГКЦ відносини між нашими Церквами значно поліпшилися, а співпраця у двосторонньому та багатосторонньому форматі розширилася. Сподіваюся, що життєвий спадок спочилого, його києвоцентричне бачення майбутнього Церкви в Україні матимуть гідне продовження.

Смерть Блаженнішого Любомира є великою втратою для Української Греко-Католицької Церкви і для всіх тих, хто знав, любив, цінував і поважав його.

Поділяючи з Вами смуток і печаль, підношу молитви до Бога за упокоєння душі спочилого!

Нехай Господь прийме новопреставленого в Своє Царство, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя!

Вічна пам'ять Блаженнішому Любомиру», - йдеться у співчутті, яке поширив Прес-центр Київської Патріархії.

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теги до статті:Любомир (Гузар),Філарет (Денисенко)
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

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  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

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  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

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