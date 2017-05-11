Синод УПЦ КП утворив російський екзархат

Священний Синод УПЦ КП, який відбувся 13 травня, вирішив утворити на території Росії (в межах міжнародно визнаних кордонів) Російський екзархат Української Православної Церкви Київського Патріархату. Про це йдеться у журналі №18.

Іншим пунктом учасники Синоду ухвалили включити до складу новоствореного екзархату Української Православної Церкви Київського Патріархату Білгородську та Богородську єпархії УПЦ КП в Російській Федерації.

Керувати російським екзархатом єрархи доручили митрополиту Білгородському і Обоянському Іоасафу (Шибаєву), повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.