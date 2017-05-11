Синод УПЦ КП утворив російський екзархат

14 травня 2017, 13:34 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священний Синод УПЦ КП, який відбувся 13 травня, вирішив утворити на території Росії (в межах міжнародно визнаних кордонів) Російський екзархат Української Православної Церкви Київського Патріархату. Про це йдеться у журналі №18.

Іншим пунктом учасники Синоду ухвалили включити до складу новоствореного екзархату Української Православної Церкви Київського Патріархату Білгородську та Богородську єпархії УПЦ КП в Російській Федерації.

Керувати російським екзархатом єрархи доручили митрополиту Білгородському і Обоянському Іоасафу (Шибаєву), повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:Іоасаф (Шибаєв),Синод УПЦ КП
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