На Волині з’являться нові монастирі Київського Патріархату

14 травня 2017, 13:03 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Луцьку та у селі Тростянець, що на Волині, створять нові монастирі Київського Патріархату. Таке рішення прийняли 13 травня учасники Священного Синоду УПЦ КП.

Єпископи, зокрема, ухвалили рішення про відкриття Свято-Покровського жіночого монастиря в с. Тростянець Ківерцівського району Волинської області за адресою вул. Шкільна, 3 та Хресто-Воздвиженського Братського чоловічого монастиря в м. Луцьк за адресою вул. Йова Конзелевича, 5.

З проханням про відкриття монастирів до учасників Синоду звертався митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич), повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.

 

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теги до статті:Михаїл (Зінкевич),Монастирі,Синод УПЦ КП
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