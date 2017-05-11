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На Волині з’являться нові монастирі Київського Патріархату
14 травня 2017, 13:03 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
У Луцьку та у селі Тростянець, що на Волині, створять нові монастирі Київського Патріархату. Таке рішення прийняли 13 травня учасники Священного Синоду УПЦ КП.
Єпископи, зокрема, ухвалили рішення про відкриття Свято-Покровського жіночого монастиря в с. Тростянець Ківерцівського району Волинської області за адресою вул. Шкільна, 3 та Хресто-Воздвиженського Братського чоловічого монастиря в м. Луцьк за адресою вул. Йова Конзелевича, 5.
З проханням про відкриття монастирів до учасників Синоду звертався митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Зінкевич), повідомляє офіційний сайт УПЦ КП.
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