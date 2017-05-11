Синод УПЦ КП об’єднав дві Тернопільські єпархії

14 травня 2017, 12:12 | УПЦ КП | 0 |   | Код для блогу |  | 

Священний Синод УПЦ КП, який відбувся 13 травня, ухвалив рішення про об’єдання двох єпархій Тернопільщини в одну.

Про це повідомляє офіційний сайт Київського Патріархату журнал №10.

Заслухавши пропозицію Патріарха Філарета, Синод ухвалив:

1. Поширити межі діяльності Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату на всю адміністративну територію Тернопільської області.

2. Об’єднати Тернопільсько-Бучацьку єпархію УПЦ Київського Патріархату з Тернопільською єпархією УПЦ Київського Патріархату, включити всі парафії та інші канонічні підрозділи Тернопільсько-Бучацької єпархій УПЦ Київського Патріархату до складу Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату.

3. Визначити для архиєрея керуючого Тернопільською єпархією титул «Тернопільський і Кременецький».

4. Внести до Статуту Управління Тернопільської єпархії відповідні зміни та доповнення і подати його на реєстрацію.

 

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теги до статті:Синод УПЦ КП,Тернопіль
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