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Синод УПЦ КП об’єднав дві Тернопільські єпархії
14 травня 2017, 12:12 | УПЦ КП | 0 | | Код для блогу | |
Священний Синод УПЦ КП, який відбувся 13 травня, ухвалив рішення про об’єдання двох єпархій Тернопільщини в одну.
Про це повідомляє офіційний сайт Київського Патріархату журнал №10.
Заслухавши пропозицію Патріарха Філарета, Синод ухвалив:
1. Поширити межі діяльності Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату на всю адміністративну територію Тернопільської області.
2. Об’єднати Тернопільсько-Бучацьку єпархію УПЦ Київського Патріархату з Тернопільською єпархією УПЦ Київського Патріархату, включити всі парафії та інші канонічні підрозділи Тернопільсько-Бучацької єпархій УПЦ Київського Патріархату до складу Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату.
3. Визначити для архиєрея керуючого Тернопільською єпархією титул «Тернопільський і Кременецький».
4. Внести до Статуту Управління Тернопільської єпархії відповідні зміни та доповнення і подати його на реєстрацію.
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