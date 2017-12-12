Запорізька єпархія УПЦ (МП) оголосила конкурс на кращого сніговика

12 грудня 2017, 11:25 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

Методичний центр Запорізької єпархії УПЦ оголошує конкурс «Парад сніговиків», який проводиться за благословенням митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки. Як повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ, мета конкурсу – створення святкової атмосфери і залучення дітей та дорослих в творчий процес з виготовлення сніговиків.

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До участі у конкурсі запрошуються вихованці недільних шкіл Запорізької єпархії УПЦ разом з педагогами та батьками. Фото сніговиків (не менш п’яти знімків), що виліплені вихованцями разом з дорослими поруч із храмом (за наявних умов) або в будь-якому іншому місці, висилаються на електронну адресу shkolaznatokov@gmail.com до 15 лютого 2018 року.

На фотографіях має бути чітко видно роботу в повний зріст, а також будь-які цікаві деталі крупним планом. Окремим знімком належить зробити загальне фото всіх, хто ліпив сніговика(ів), разом із своєю роботою, а також подобає зробити фотографії, що відображують процес створення сніговика.

Роботи будуть оцінюватися двома способами: оцінка журі та народне голосування на офіційному сайті Запорізької єпархії УПЦ. Про це інформує УНІАН-релігії.

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