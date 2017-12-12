В УПЦ (МП) рекомендують тимчасово утриматися від паломництва до Єрусалима

12 грудня 2017, 10:40 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

Паломників з України, які мають на меті відвідати святині Святої Землі, попереджують про небезпечну ситуацію на Західному березі рiчки Йордан та у Східному Єрусалимі. Відповідне повідомлення оприлюднене Паломницьким Центром УПЦ, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ.

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Зокрема, у Центрі звертають увагу паломників на застереження Посольства України в державі Ізраїль:

“У зв’язку з рішенням Президента США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та про переведення посольства США до Єрусалима, існує ймовірність загостренням безпекової ситуації на Західному березі та у Східному Єрусалимі через терористичні погрози. Посольство рекомендує громадянам України уникати відвідання ближчим часом цих місць. Тим громадянам, які вже перебувають на Західному березі та у Східному Єрусалимі рекомендуємо виявити пильність та уникати скупчень людей”. 

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