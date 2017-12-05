Парафія УПЦ (МП) перестала поминати Патріарха Кирила, протестуючи проти обмеження самостійності УПЦ

Архимандрит Арсеній (Бочкарь), доктор богослов’я, настоятель храму Сергія Радонєжського Кам'янської єпархії УПЦ (МП), яка охоплює частину Дніпропетровської області, сповістив єпархіального архиєрея про одностайне рішення своєї парафії припинити поминати за богослужінням Московського патріарха, починаючи зі свята Введення Богородиці (4 грудня).

Своє рішення парафія пояснила протестом проти останніх постанов Архиєрейського Собору РПЦ 29 листопада – 2 грудня у Москві, які "позбавили основних прав і привілеїв" УПЦ, "документально зафіксувавши перетворення Української Православної Церкви в кращому випадку на церковну одиницю з правами Езархату (як це було до 1990 року)", повідомляє портал "Релігія в Україні".

У рапорті до архієпископа Володимира (Орачова), Кам’янського та Царичанського архієрея, архімандрит Арсеній схвально оцінює ініційовану предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрієм поправку в устав РПЦ про те, що керівний центр УПЦ знаходиться в Києві.





"Однак, — ідеться далі у рапорті настоятеля храму, — разом з розумінням ситуації Церкви в Україні, керівники адміністративного апарату Московської Патріархії проявили неабияку черствість і жорсткість по відношенню до Української Церкви, доповнивши Статут РПЦ новими положеннями, які не просто нівелюють попереднє твердження про центр (а, відтак, і місце прийняття всіх без виключення рішень) нашої Церкви в Києві, але й просто позбавляють її прав і свобод, які вона мала донедавна".

У рапорті нагадується, що в часи перебування Київської Церкви у складі Константинопольського Патріархату (862 – 1686 роки) останній не лише не втручався у внутрішні справи Київської митрополії без особливої потреби, але й надав статус, який демонстрував її права практично як автокефальної Церкви. "Обрання Митрополита та Єпископів, судові справи, традиції богослужіння та мова його звершення, приготування й освячення мира, друкарство – все це Київська Митрополія вирішувала сама мудрим керівництвом своїх Митрополитів і через регулярно скликані ними Собори", - зазначається у документі.

"Натомість входження до складу Московського Патріархату практично одразу призвело втрати всіх цих прав", - йдеться далі.



Архимандрит нагадує, що особливий статус Української Церкви (саме так її названо в документах Великого Помісного Собору Російської Церкви 1918 року) "з її особливими перевагами на засадах автономії" (визначення згаданого Помісного Собору Російської Церкви) відновлювався і скасовувався РПЦ протягом 20 століття кілька разів, аж поки не набув за часів предстоятеля УПЦ митрополита Володимира (Сабодана) максимально вираженого характеру (1992-2014 рр.).



З 2014 року, коли Московська Патріархія "мовчанням, а то й прямим чи побічним сприянням намаганням державної влади Російської Федерації взяти під контроль землі України... лицемірно зраджувала інтересам Української Православної Церкви", в Україні відмовляються перереєтровувати статути єпархій та парафій, а у Верховній Раді пропонують на затвердження законопроекти про перейменування УПЦ на "РПЦ в Україні", зазначає архимандрит Арсеній, і додає, що сучасну агресію Росії проти України, коли "вкрали частину її землі – цього український народ не забуде ніколи".





Постанови московського Архієрейського Собору РПЦ щодо України він називає сумнозвізними. "Мова йде за вже згадувані внесення до Статуту РПЦ, в результаті чого віднині слід Статут Української Православної Церкви затверджувати в Москві [5, п. Х.3]. Натомість за Статутом нашої Церкви цей документ має ухвалюватися, доповнюватися та змінюватися виключно постановою Собору Української Православної Церкви [10, пп. ІІ, 1; ІІ, 7]", — пише він.



Зокрема, архимандрит Арсеній вказує, що за благословінням предстоятелів УПЦ митрополитів Володимира та Онуфрія "ім’я Московського Патріарха можна не згадувати на богослужіннях – це й було хоча й не прямо, але побічно прописано в Статуті" УПЦ. Тепер же РПЦ підкреслила обов'язковість вимоги поминати свого патріарха в усіх храмах УПЦ.



"Інакше як горделивим нерозумінням справжньої церковної та політичної ситуації, що є зараз в Україні це не можна пояснити! - вважає архімандрит УПЦ. З храмів під час служб виходять люди, коли чують ім’я та титул Московського Патріарха; частина людей переходить в УПЦ КП та УАПЦ тільки б не чути цього імені (не так давно саме в силу цієї причини на заході люди пішли в унію)... в нинішніх умовах для населення України є певним подвигом чути це ім’я на службі, і при тому стриматися від засудження", — рапортує архимандрит про стан справ на парафіях УПЦ.

У рапорті також докладно розглядається низка інших неприйнятних для парафій УПЦ рішень московського Собору — про затвердження Архієрейським Собором РПЦ утворення або скасування єпархій УПЦ, про обов’язковість для УПЦ рішень Архиєрейських Соборів РПЦ, про Архієрейський Собор РПЦ як вищу судову інстанцію для УПЦ, про отримання для УПЦ святого мира саме від патріарха Московського і т.д., що "протирічить Статуту Української Церкви" і є "явним порушенням її Статуту".



Архімандрит доходить висновку, що РПЦ "лицемірно й зрадницькі (часто завуальовано) позбавила основних прав і привілеїв, номінально підкресливши своє піклування про вірних України словами про «центр у Києві», а реально документально зафіксувавши перетворення Української Православної Церкви в кращому випадку на церковну одиницю з правами Езархату (як це було до 1990 року)".





З огляду на це "від себе особисто, а також від імені ввіреної Всесильним Богом через Ваше Високопреосвященство пастви, шанобливо повідомляю Вам, Владика, про припинення поминання під час богослужінь імені Московського Патріарха", сповіщає архімандрит Арсеній і вказує на одностайне рішення парафії з цього приводу.



"Цей суто церковний протест пов’язаний не лише з часом Предстоятельства Патріарха Кирила Гундяєва, і триватиме щонайменше до тих пір, доки всі ці ганебні рішення не будуть викреслені зі Статуту РПЦ, а права й привілеї Української Православної Церкви не будуть повернені хоча би в об’ємі до 29 листопада 2017 року", — зазначено у рапорті.



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