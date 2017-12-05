«Статут УПЦ не суперечить статуту РПЦ», – речник УПЦ (МП)

«Статут Української Православної Церкви не суперечить статуту РПЦ», – про це заявив архиєпископ Климент (Вечеря), голова Інформаційного синодального відділу УПЦ (МП) під час прес-конференції «Перспективи українського православ`я», яка відбулаяс 5 грудня в УНІАН. В заході взяли участь голова юридичного управління УПЦ (МП) прот. Олександр Бахов та заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків прот. Микола Данилевич.

Речник УПЦ (МП) розповів про ті зміни, які були ухвалені Архиєрейським Собором РПЦ щодо становища цієї Церкви в Україні. Так, зокрема було виведено всі регулюючі норми щодо УПЦ (МП) в один розділ статуту РПЦ. «Собор вперше описав те, що було визначено Томосом (Благословенною Грамотою – прим. ред.) патріарха Алексія II», – нагадав архиєп. Климет. Він також зазначив, що на територію України не поширюється юрисдикція церковного суду РПЦ. Проте, як зазначається в пункті 12, розділу Х статуту РПЦ, для УПЦ (МП) вищою судовою інстанцією є Архирейський собор РПЦ.

Представники Церкви заявляють, що статут УПЦ не суперечить статуту РПЦ. Останній має застосовуватись на території України у відповідності до статуту УПЦ та не суперечити йому. Проте, як заявив прот. Олександр Бахов, в середині Церкви є думки щодо необхідності узгодження двох статутів. Однак конкретної дати, коли відповідне рішення буде ухвалено, священик не знає.

На соборі в Москві також постановили, що керівний орган УПЦ (МП) знаходиться в м. Київ – про це нагадав прот. Олександр Бахов. Однак наразі лишається не зрозумілим, чи таким чином скасовується практика виїзних засідань Священного Синоду чи Собору єпископів (по прикладу Харківського собору єпископів).

Нагадаємо, що 30 листопада 2017 р. під час Архиєрейського Собору РПЦ в Москві було ухвалено рішення щодо зміни Статуту РПЦ. Так, зокрема, пункти щодо УПЦ (МП) винесли в окремих розділ. Проте експерти стверджують, що ці правки носять косметичний характер та ніяк не збільшують права УПЦ (МП).