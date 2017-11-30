Єпископи УПЦ (МП) не були присутні на виступі Путіна на соборі РПЦ, джерело в УПЦ (МП)

1 грудня президент РФ Володимир Путін виступив з трибуни Архиєрейського Собору РПЦ в Москві з вдячністю до присутніх архиєреїв за труди на благо Росії, закликав їх до подальшого "співробітництва", а світ - до рівняння на Росію, повідомляє портал "Релігія в Україні".

Виступаючи перед учасниками Собору, президент привітав його учасників з ювілеєм відновлення патріаршества (1917-2017). При цьому він зробив екскурс в історію російського патріаршества, проте залишив без уваги канонічні розбіжності між Москвою і Константинополем щодо цієї події. Також Путін зазначив, що возз'єднання Московського Патріархату і Руської Зарубіжної Церкви Закордоном (РПЦЗ) є епохальною подією.

Основну частину своєї доповіді Путін присвятив важливій ролі РПЦ для Росії. За йлшл словами, РПЦ в різні історичні періоди допомагає зберегти країну і "національний характер", "відновлювати єдність нашої історії", "опікується російським воїнством" і т.д. Володимир Путін і далі "розраховує на співпрацю" з РПЦ в різних сферах.

Президент РФ також зазначив, що РПЦ "не знає державних кордонів", підтримує співвітчизників за кордоном, а патріарх і архиєреї Московського Патріархату "щиро прагнуть допомогти вирішенню ключових питань розвитку країни і суспільства", "чесно і прямо висловлюючи своє бачення процесів, що відбуваються сьогодні як в нашій країні, так і в світі в цілому".

Переключившись на міжнародні події, Путін заявив про негативні тенденції в світі і звернувся до собору: "... Все більше людей дивиться на Росію як на орієнтир непорушних традиційних цінностей, здорового людського буття. Переконаний: щоб гідно відповісти на виклики майбутнього, ми повинні відстоювати справедливість, істину, правду, зберегти свою самобутність і ідентичність, спиратися на нашу культуру, історію, духовну ціннісну основу. Йти вперед, вбираючи все нове і передове і залишатися Росією. Назавжди".

Свій виступ Володимир Путін завершив словами з "З Богом!" І подарував патріарху Кирилу ікону. Архиєрейський Собор РПЦ оплесками оцінив його виступ.

Коментуючи виступ глави РФ, патріарх Кирил назвав його історичним. Російські канали підхопили оцінку Кирила.

«Історична, без перебільшення, подія в Москві. На Великий архиєрейський собор сьогодні вперше, за більш ніж тисячолітню історію Російської Православної Церкви, приїхав керівник держави.», - пише РЕН-ТВ.

У зв'язку з участю архиєреїв УПЦ (МП) в соборі, спостерігачі відзначають, що єпископат цієї конфесії прибув до Москви не в повному складі, багато "під різними приводами ухилилися від поїздки в столицю РФ".

Як йдеться у повідомленні, українські архиєреї побоюються, що, повернувшись в Україну, їм доведеться пояснювати перед прихожанами і громадськістю за зустріч з президентом Росії, яка оголошена країною-окупантом не тільки України, а й міжнародними інституціями (резолюції ООН і Ради Європи 2014-16 рр.). Зокрема, нещодавно митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф (Губень), єрарх УПЦ (М), відмежувався від вітальної телеграми Синоду РПЦ президенту Росії В. Путіну, в якій визнається вагомий внесок останнього "в утвердження ідеалів справедливості, миру і злагоди між країнами і народами ".

Релігієзнавець з Інституту філософії НАН України Людмила Филипович також зазначає: "вельми симптоматично, що більше половини архиєреїв УПЦ (МП) ухилилися від поїздки в Москву на цей Архиєрейський собор, а від'їзд навіть тих 30, що в підсумку приїхали в Росію, у багатьох в суспільстві викликав неприйняття ".

У той же час з джерел, близьких до Київської митрополії УПЦ, кореспонденту порталу "Релігія в Україні" вдалося з'ясувати, що українські єпископів не були присутні на зустрічі з Путіним - перед його виступом вони перейшли в інший зал.