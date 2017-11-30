Центр УПЦ (МП) тепер в Києві: в Україні заявили про нові проблеми

Останні зміни в Статуті РПЦ, що стосуються Української Православної Церкви, створять лише нові проблеми для УПЦ (МП). Таку думку "Обозревателю" висловив заступник директора науково-дослідного Інституту українознавства Міністерства освіти України, історик Арсен Зінченко.

"Нічого позитивного з боку Російської Церкви не можна очікувати в принципі. Це імперська Церква, структура, призначена для того, щоб тримати Україну в руках. Сподіватися на якісь дари від Москви не доводиться", - запевнив він.

На думку Зінченка, нововведення є "різновидом втручання Російської Церкви в українські церковні справи", а їхня реалізація на практиці "викличе нові проблеми".

Експерт також зауважив: "По суті, нинішня УПЦ (Московського Патріархату) має менше прерогатив, ніж православна Церква в Японії, яка теж відноситься до Московського Патріархату. Вона має дійсно широку автономію, як і інші зарубіжні Церкви".

"Думаю, що духовенству УПЦ треба рішуче йти на зближення з Київським Патріархатом і поривати з Москвою. Всі розмови навколо автономії і решти не мають ніякого значення. Все залежить від духовенства, від єрархів, від того, наскільки вони будуть рішуче діяти і відстоювати свої права", - підкреслив історик.

Як повідомлялося, під час Архиєрейського Собору Російської Православної Церкви, що проходить в Москві, РПЦ вперше офіційно визнала незалежний статус Української Церкви (Московського Патріархату), прописавши в своєму статуті, що центр її управління знаходиться в Києві.