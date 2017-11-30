Центр УПЦ (МП) тепер в Києві: в Україні заявили про нові проблеми

30 листопада 2017, 17:20 | УПЦ (МП) | 4 |   | Код для блогу |  | 

Останні зміни в Статуті РПЦ, що стосуються Української Православної Церкви, створять лише нові проблеми для УПЦ (МП). Таку думку "Обозревателю" висловив заступник директора науково-дослідного Інституту українознавства Міністерства освіти України, історик Арсен Зінченко.

"Нічого позитивного з боку Російської Церкви не можна очікувати в принципі. Це імперська Церква, структура, призначена для того, щоб тримати Україну в руках. Сподіватися на якісь дари від Москви не доводиться", - запевнив він.

На думку Зінченка, нововведення є "різновидом втручання Російської Церкви в українські церковні справи", а їхня реалізація на практиці "викличе нові проблеми".

Експерт також зауважив: "По суті, нинішня УПЦ (Московського Патріархату)  має менше прерогатив, ніж православна Церква в Японії, яка теж відноситься до Московського Патріархату. Вона має дійсно широку автономію, як і інші зарубіжні Церкви".

"Думаю, що духовенству УПЦ треба рішуче йти на зближення з Київським Патріархатом і поривати з Москвою. Всі розмови навколо автономії і решти не мають ніякого значення. Все залежить від духовенства, від єрархів, від того, наскільки вони будуть рішуче діяти і відстоювати свої права", - підкреслив історик.

Як повідомлялося, під час Архиєрейського Собору Російської Православної Церкви, що проходить в Москві, РПЦ вперше офіційно визнала незалежний статус Української Церкви (Московського Патріархату), прописавши в своєму статуті, що центр її управління знаходиться в Києві.

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теги до статті:Архиєрейський собор РПЦ,УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • enzian | 30 листопада 2017, 20:04
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    Тільки в "больном воображении" може виникнути думка, що коли-небудь московська церква "каноническим образом" надасть автокефалію УПЦ МП.

  • Михаил | 30 листопада 2017, 18:27
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    Духовенству УПЦ надо идти к официальной автономии или, ещё лучше, к полной автокефалии. А не к "сближению с киевским патриархатом", которого не существует. Вернее, он существует лишь в больном воображении тех, кому глубоко наплевать на Православие. УПЦ надо каноническим образом получить автокефалию, а потом провозгласить настоящий (а не фальшиво- бредовый, как сейчас!) Киевский патриархат. Который будут признавать и уважать во всем мире, а не гнать отовсюду мокрыми вениками и поганой метлой, как сейчас "упц кп".

    • enzian | 30 листопада 2017, 20:12
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      Попри істеричний вереск православних ватників, Київський патріархат існує, підтримує Україну в боротьбі з Московією (на відміну від УПЦ МП), міцніє і користується дедалі більшим авторитетом у українців.

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Останні коментарі

  • Михаил | 1 грудня 2017, 01:50

    Зоря то врал, что никакого письма не было (хотя сам его привёз в РПЦ), то письмо было, но его не так поняли. В конце концов добредился до того, что письмо было написано Денисенко по просьбе Кирилла,

  • Михаил | 30 листопада 2017, 23:46

    Ну вот, все как я и говорил - Денисенко в своём репертуаре! Не удивил! Сначала написал письмо, потом категорически , с пеной у рта, это отрицал. Теперь говорит, что писал, но его не так поняли.

  • Михаил | 30 листопада 2017, 21:21

    Денисенко в своём репертуаре. То когда-то целовал крест на Соборе и клялся на Евангелии, вернувшись в Киев, уйти в отставку. Потом сказал, что так не было. Теперь письмо написал, а потом скажет, что

  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 21:14

    Так насправді ж цей московський церковний "собор" не тільки НЕ РОЗШИРИВ, а якраз НАВПАКИ: ще більше ОБМЕЖИВ т. зв. "самостійність" УПЦ МП!!! Принаймні, так стверджується, зокрема,

  • velovs@ukr.net | 30 листопада 2017, 20:48

    Більше того: так виглядає, що - лише й саме - така (по-своєму) визначна, вольова й цілеспрямована та досвідчена людська й церковна постать, як владика Філарет (Денисенко - так, при всіх його

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