У Москві Митрополит Онуфрій доповів, як УПЦ (МП) співпрацюватиме з ЗСУ

Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій (Березовський) представив в Москві доповідь про внутрішнє життя Церкви.

Очільник Церкви озвучив статистичні дані. Так, УПЦ (МП) складається з 53 єпархій, в яких служать 85 архиєреїв: 52 єпархіальних та 33 вікарних. Митрополит Онуфрій зауважив, що у зв’язку з перейменуванням м. Дніпродзержинська змінився титул відповідного архиєрея, тепер – Кам’янський. Владика не згадав про випадок у Кіровоградській єпархії, де офіційну назву міста було перейменовано, проте місцевий архиєрей самовільно змінив собі титул.

За даними митрополії, в УПЦ (МП) 12 069 парафій, на яких служать 12283 священики, 215 монастирів, в яких проживають 4412 ченців та черниць. В 17 навчальних закладах навчається 1429 студентів.

Особливо митрополит підкреслив важливість співпраці УПЦ (МП) зі Збройними Силами України. Для цього в митрополії спеціально розробили спеціалізований освітній курс «Духовно-пастирська опіка військослужбовців та капеланство».

Також владика Онуфрій не оминув увагою і Хресної ходи. Він вказав, що в ній брало участь близько 100 тис. вірних, дані ж Національної поліції суттєво відрізняються – приблизно 15 тис.

Згадав митрополит і про військовий конфлікт на Сході України, проте не уточнив, які сили в ньому задіяні. На території конфлікту розташовані Донецька, Горлівська, Сєвєродонецька, Луганська та Ровеньківська єпархії. Митрополит розповів про гуманітарну допомогу, яку надає Церква вимушеним переселенцям, а також населенню в зоні конфлікту. В УПЦ (МП) нагадали і про участь у звільненні українського десантника Тараса Колодія.

У своїй доповіді Предстоятель УПЦ (МП) не згадав про анексований Крим та не розповів про становище Сімферопольської, Джанкойської та Керченської єпархій УПЦ на півострові.

Згадав митрополит і про події в Коломиї. В цій конфліктній ситуації в митрополії в усьому звинувачують греко-католиків. Також було повідомлено, що в селах Тернопільської, Рівненської та Волинської областей за рахунок благодійного фонду «Фавор», який отримав благословення від Синоду УПЦ (МП), будуються храми в селах, де громади вирішили змінити церковну юрисдикцію.

Митрополит Онуфрій також поскаржився і на парламентські ініціативи. Так, зокрема, він виступив проти законопроектів № 4128 (про зміну юрисдикції), № 4511 (про особливий статус для конфесії з центром в країні-агресорі) та № 5309 (про назву конфесії з центром в країні-агресорі). При цьому в митрополії позитивно ставляться до інших документів Верховної Ради. Так, УПЦ підтримує законопроекти № 6747 (про право лікаря на відмову від аборту), № 6696 (про відміну перереєстрації релігійних організацій) та № 6642 (про спрощення процедури реєстрації).

Очільник УПЦ (МП) розповів в Москві про те, як вірні протестували проти прийняття Парламентом з/п № 4128 та № 4511. В митрополії вважають, що ці проекти документів мають «антицерковний, антидержавний та антинародний характер».

Особливе стурбування в духовенства УПЦ (МП) викликала Постанова Верховної Ради № 4793 про звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо автокефалії Православній церкві в Україні. Митрополит Онуфрій нагадав, що Церква продовжує судитись з Міністерством культури України щодо не реєстрації їхніх статутів.

Проте було зазначено, що присутні і певні позитивні аспекти в стосунках із владою. Так, наприклад, в УПЦ (МП) схвалюють введення до переліку наукових дисциплін богослов’я, визнання дипломів духовних навчальних закладів, а також гарантування статусу неприбутковості релігійних організацій. Окремою позитивною оцінкою було відзначено рішення Конституційного суду України щодо скасування необхідності узгодження публічних заходів релігійних організацій із владою.

Митрополит Онуфрій також наголосив, що існує проблема з біометричними паспортами. Він зазначив, що численні вірні УПЦ відмовляються приймати нові документи, проте владою не передбачена альтернативна форма документів, що посвідчують особу.

В цілому у доповіді зазначалось, що в Україні «продовжуються соціально-політичні потрясіння», а стосунки із владою характеризуються як «непрості».

Нагадаємо, що в Москві з 29 листопада по 2 грудня 2017 р. проходить Архиєрейський Собор РПЦ.