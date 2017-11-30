Митрополит Онуфрій в Москві просить прописати особливий статус УПЦ (МП)

30 листопада 2017, 12:38 | УПЦ (МП) | 1 |   | Код для блогу |  | 

Онуфрій_виступ.jpgУ  Москві з програмною доповіддю про життя Української Православної Церкви виступив її очільник Митрополит Онуфрій (Березовський). 

В своєму виступі він зазначає, що «актуалізувались спроби дискредитувати УПЦ в очах українського суспільства, спекулюючи її «несамостійним» статусом». Митрополит просить підкреслити особливий статус УПЦ, виокремивши його в Статуті РПЦ.

Митрополит Онуфрій пропонує зробити окремий розділ в статуті під назвою «Українська православна церква». Він наголошує, що у внутрішніх питаннях УПЦ має керуватись нормами Грамоти Патріарха Московського від 1990 року. А відтак пункти 4, 8 та 9 розділу XI до УПЦ не відносяться. Також, як зазначає Митрополит, УПЦ не вказана в переліку самокерованих Церков.

В запропонованому розділі очільник УПЦ пропонує прописати наступні пункти:

1. Українська Православна Церква отримала незалежність та самостійність в керуванні відповідно до Визначення Архиєрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року.

2. Українська Православна Церква є незалежною та самостійною у власному керуванні з правами широкої автономії.

3. В своєму житті та діяльності Українська Православна Церква керується Визначенням Архиєрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року, Грамотою Патріарха Московського та всієї Русі 1990 року та Статутом про управління Українською Православною Церквою.

Нагадаємо, що в Москві з 29 листопада по 2 грудня 2017 р. проходить Архиєрейський Собор РПЦ. 

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теги до статті:Архиєрейський собор РПЦ,Онуфрій (Березовський),РПЦ,УПЦ (МП)
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Коментарі

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  • Михаил | 30 листопада 2017, 16:13
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    Все эти поправки Собор принял. Кроме того, теперь на УПЦ даже не будут распространяться решения Общецерковного Суда РПЦ. Абсолютная независимость во всем! Непонятно, зачем РПЦ иметь в своём составе такую УПЦ, на которую никак невозможно влиять? Не проще ли предоставить УПЦ полную автокефалию и навсегда закрыть эту проблему?

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  • Михаил | 30 листопада 2017, 16:13

    Все эти поправки Собор принял. Кроме того, теперь на УПЦ даже не будут распространяться решения Общецерковного Суда РПЦ. Абсолютная независимость во всем! Непонятно, зачем РПЦ иметь в своём составе

  • enzian | 30 листопада 2017, 14:45

    Так треба було вже самому Путлєру доповідати. І отримати від нього належні інструкції.

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