Митрополит Онуфрій в Москві просить прописати особливий статус УПЦ (МП)

У Москві з програмною доповіддю про життя Української Православної Церкви виступив її очільник Митрополит Онуфрій (Березовський).

В своєму виступі він зазначає, що «актуалізувались спроби дискредитувати УПЦ в очах українського суспільства, спекулюючи її «несамостійним» статусом». Митрополит просить підкреслити особливий статус УПЦ, виокремивши його в Статуті РПЦ.

Митрополит Онуфрій пропонує зробити окремий розділ в статуті під назвою «Українська православна церква». Він наголошує, що у внутрішніх питаннях УПЦ має керуватись нормами Грамоти Патріарха Московського від 1990 року. А відтак пункти 4, 8 та 9 розділу XI до УПЦ не відносяться. Також, як зазначає Митрополит, УПЦ не вказана в переліку самокерованих Церков.

В запропонованому розділі очільник УПЦ пропонує прописати наступні пункти:

1. Українська Православна Церква отримала незалежність та самостійність в керуванні відповідно до Визначення Архиєрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року.

2. Українська Православна Церква є незалежною та самостійною у власному керуванні з правами широкої автономії.

3. В своєму житті та діяльності Українська Православна Церква керується Визначенням Архиєрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року, Грамотою Патріарха Московського та всієї Русі 1990 року та Статутом про управління Українською Православною Церквою.

Нагадаємо, що в Москві з 29 листопада по 2 грудня 2017 р. проходить Архиєрейський Собор РПЦ.