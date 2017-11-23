Всі архиєреї УПЦ (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь в Архиєрейському Соборі Російської Православної Церкви

Архиєрейський Собор, присвячений 100-річчю Помісного Собору Православної Російської Церкви 1917-1918 рр. і відновлення Патріаршества в Російській Православній Церкві, пройде в кафедральному соборному Храмі Христа Спасителя в Москві під головуванням Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з 29 листопада по 4 грудня 2017 року.

На прес-конференції, яка відбулася в Москві і була присвячена майбутньому Собору, було заявлено, що крім архиєреїв з Росії на Соборі будуть присутні архипастирі Російської Православної Церкви, які проживають в 22-ох країнах. Зокрема, всі архиєреї Української Православної Церкви (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь.

29 листопада, в середу, перед початком Архиєрейського Собору, відбудеться молебень у Храмі Христа Спасителя за участю всіх учасників Собору. Потім 29 і 30 листопада, 1 і 2 грудня відбуватимуться пленарні засідання.

Протоєрей Микола Балашов розповів, що на Соборі планується розгляд можливості загальноцерковного прославлення святих, які до цього шанувалися тільки в Україні.

«Серед святих, які, можливо, будуть прославлені як загальноцерковно шановані на майбутньому Архиєрейському Соборі, як ми очікуємо, буде ціла низка подвижників, що душпастирювали в Україні», - заявив представник ВЗЦЗ.