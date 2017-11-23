Всі архиєреї УПЦ (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь в Архиєрейському Соборі Російської Православної Церкви

27 листопада 2017, 11:24 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

10.jpgАрхиєрейський Собор, присвячений 100-річчю Помісного Собору Православної Російської Церкви 1917-1918 рр. і відновлення Патріаршества в Російській Православній Церкві, пройде в кафедральному соборному Храмі Христа Спасителя в Москві під головуванням Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з 29 листопада по 4 грудня 2017 року.

На прес-конференції, яка відбулася в Москві і була присвячена майбутньому Собору, було заявлено, що крім архиєреїв з Росії на Соборі будуть присутні архипастирі Російської Православної Церкви, які проживають в 22-ох країнах. Зокрема, всі архиєреї Української Православної Церкви (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь.

29 листопада, в середу, перед початком Архиєрейського Собору, відбудеться молебень у Храмі Христа Спасителя за участю всіх учасників Собору. Потім 29 і 30 листопада, 1 і 2 грудня відбуватимуться пленарні засідання.

Протоєрей Микола Балашов розповів, що на Соборі планується розгляд можливості загальноцерковного прославлення святих, які до цього шанувалися тільки в Україні.

«Серед святих, які, можливо, будуть прославлені як загальноцерковно шановані на майбутньому Архиєрейському Соборі, як ми очікуємо, буде ціла низка подвижників, що душпастирювали в Україні», - заявив представник ВЗЦЗ.

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теги до статті:РПЦ,УПЦ (МП)
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    Останні коментарі

    • nykodym | 27 листопада 2017, 10:45

      Важливо було б подати всю проповідь патріарха!

    • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 10:44

      Р. S. ПОМИЛКА. Біблійне посилання в моєму попередньому пості слід правильно читати так: (Єз.39:2).

    • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 10:41

      На жаль, Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І ніяк не згадав про нинішні - трагічні й криваві події в Україні. Тобто обійшов мовчанкою тяжкі й руйнівні наслідки агресивно-злочинних дій теперішніх

    • velovs@ukr.net | 27 листопада 2017, 09:58

      Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів.

    • velovs@ukr.net | 26 листопада 2017, 22:05

      Я, якщо казати чесно й відверто, дуже РОЗУМІЮ цей Ваш, шановний друже, великий песимізм й, зокрема, щодо нинішньої ситуації, а тим паче - майбутньої долі України. Тим більше, що, якщо дивитися - лише

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