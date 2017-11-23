- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Всі архиєреї УПЦ (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь в Архиєрейському Соборі Російської Православної Церкви
27 листопада 2017, 11:24 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Архиєрейський Собор, присвячений 100-річчю Помісного Собору Православної Російської Церкви 1917-1918 рр. і відновлення Патріаршества в Російській Православній Церкві, пройде в кафедральному соборному Храмі Христа Спасителя в Москві під головуванням Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з 29 листопада по 4 грудня 2017 року.
На прес-конференції, яка відбулася в Москві і була присвячена майбутньому Собору, було заявлено, що крім архиєреїв з Росії на Соборі будуть присутні архипастирі Російської Православної Церкви, які проживають в 22-ох країнах. Зокрема, всі архиєреї Української Православної Церкви (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь.
29 листопада, в середу, перед початком Архиєрейського Собору, відбудеться молебень у Храмі Христа Спасителя за участю всіх учасників Собору. Потім 29 і 30 листопада, 1 і 2 грудня відбуватимуться пленарні засідання.
Протоєрей Микола Балашов розповів, що на Соборі планується розгляд можливості загальноцерковного прославлення святих, які до цього шанувалися тільки в Україні.
«Серед святих, які, можливо, будуть прославлені як загальноцерковно шановані на майбутньому Архиєрейському Соборі, як ми очікуємо, буде ціла низка подвижників, що душпастирювали в Україні», - заявив представник ВЗЦЗ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Всі архиєреї УПЦ (МП), за винятком одного, підтвердили свою участь в Архиєрейському Соборі Російської Православної Церкви | 27 листопада 2017, 11:24 | УПЦ (МП) |
Керівники єврейських громад України заперечили, що ХаБаД Любавич визначився зі статусом Криму | 27 листопада 2017, 10:30 | Релігія і політика |
Варфоломій І про Голодомор: «Ми пам’ятаємо варварство, яке Сталін вчинив проти духовних чад Константинопольської Церкви-Матері» | 27 листопада 2017, 09:56 | Національно-релігійні питання |
Сьогодні Папа Франциск прибув до М’янми, потім за планом – Бангладеш | 27 листопада 2017, 09:37 | Ватикан |
Папа прийняв Змішану комісію діалогу між Католицькою та Ассирійською Церквами | 27 листопада 2017, 09:29 | Ватикан |
Останні коментарі
- 27 листопада 2017, 10:45 |
- 27 листопада 2017, 10:44
Р. S. ПОМИЛКА. Біблійне посилання в моєму попередньому пості слід правильно читати так: (Єз.39:2). |
- 27 листопада 2017, 10:41
На жаль, Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І ніяк не згадав про нинішні - трагічні й криваві події в Україні. Тобто обійшов мовчанкою тяжкі й руйнівні наслідки агресивно-злочинних дій теперішніх |
- 27 листопада 2017, 09:58
Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів. |
- 26 листопада 2017, 22:05
Я, якщо казати чесно й відверто, дуже РОЗУМІЮ цей Ваш, шановний друже, великий песимізм й, зокрема, щодо нинішньої ситуації, а тим паче - майбутньої долі України. Тим більше, що, якщо дивитися - лише |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 20 листопада 2017, 11:24
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
24 листопада 2017, 18:33 | Міжнародні відносини | 26 листопада 2017, 14:08
Комісію для укладення конкордату між Україною і Ватиканом створили при МЗС
Коментарі