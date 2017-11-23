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Почаївська Лавра назвала Всесвітню Раду Церков сатанинською
27 листопада 2017, 07:34 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Настоятель Почаївської Лаври УПЦ МП від імені всієї братії монастиря у відкритому листі заявив про свою залежність від московської Церкви. Митрополит Почаївський також називає Всесвітню Раду Церков, яка, за його словами, прагне до об'єднання всіх Церков, сатанинською. Про це повідомляє Доба з посиланням на сайт Лаври.
"Братія Свято-Успенської Почаївської Лаври звертається і переконливо просить про вихід Нашої Православної Церкви із Всесвітньої Ради Церков", — йдеться у зверненні братії Лаври до Московського Патріарха Кирила.
Насельники Почаївської лаври просять керівництво РПЦ ізолюватись від усіх інших Церков, вийшовши зі складу Всесвітньої Ради Церков.
«Сатанинський задум створення Всесвітньої Ради «церков» полягає в побудові єдиної світової лжецеркви у прийдешньому царстві антихриста, об'єднаної, звичайно, не Духом Істини і любов'ю до Бога, а, навпаки, байдужістю до істини і прийняттям духу батька брехні з його уявної лжелюбовью. Документи і відеоматеріали з екуменічних зустрічей і молінь не залишають жодного сумніву в їх антихристиянській і сатанинській суті, про відступ Православної Церкви від Істини, догматів і правил затверджених Вселенськими Соборами. Беручи участь у Всесвітній Раді «церков», Наша Церква погоджується своїм діянням, що Вона не є Єдиною Святою Соборною і Апостольської Церкви.
Тому вихід Російської Православної Церкви з Всесвітньої Ради «церков» буде не Її самоизоляцією, як намагаються деякі стверджувати, а істинною проповіддю неушкодженого Нового Завіту». – зазначаю у Почаївській лаврі.
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Важливо було б подати всю проповідь патріарха!
Р. S. ПОМИЛКА. Біблійне посилання в моєму попередньому пості слід правильно читати так: (Єз.39:2).
На жаль, Його Всесвятість Патріарх Варфоломій І ніяк не згадав про нинішні - трагічні й криваві події в Україні. Тобто обійшов мовчанкою тяжкі й руйнівні наслідки агресивно-злочинних дій теперішніх
Загалом участь людини в "справедливій" ("оборонній") війні ще не якоюсь "автоматичною" панацеєю, гарантією чи індульгенцією від тих чи інших злочинів і переступів.
Я, якщо казати чесно й відверто, дуже РОЗУМІЮ цей Ваш, шановний друже, великий песимізм й, зокрема, щодо нинішньої ситуації, а тим паче - майбутньої долі України. Тим більше, що, якщо дивитися - лише