У Київ вперше привезуть мощі преподобного Паїсія Величковського

З 25 по 29 листопада вперше у Київ будуть принесені для поклоніння віруючих ковчег з мощами і посох видатного подвижника і возобновителя православного старецтва преподобного Паїсія Величковського (1722 – 1794).

Як повідомляється на сайті Києво-Печерської лаври, принесення святинь з Ново-Нямецького ставропігійного монастиря організовується з благословення Митрополита Онуфрія, Предстоятеля Української Православної Церкви до дня пам'яті прп. Паїсія Величковського (28 листопада) та з нагоди відзначення 295-річчя з дня його народження.

Урочиста зустріч святині відбудеться 25 листопада о 16.00 у центральних Святих воріт Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, після чого святі мощі будуть перенесені в Трапезний храм на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

З 26 листопада доступ до святинь для загального поклоніння буде відкрито в Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври. Тут святині пробудуть до 29 листопада. 28 листопада, у день пам'яті прп. Паїсія Величковського, в Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври з 6.30 до 8.30 буде звершена святкова літургія.

Принесення святинь організовує Міжнародний інститут афонського спадщини (МІАН) в рамках проведення в Києво-Печерській лаврі 27 - 28 листопада Міжнародної конференції «Київські Паїсіївські читання», присвяченої 295-річчю з дня народження прп. Паїсія Величковського. Про це інформує УНІАВН-релігії.

Преподобний Паїсій Величковський (1722 – 1794) – видатний православний подвижник і старець, стараннями якого було відроджено православне старчество в Україні, Росії, Молдові, Румунії та інших країнах. Його послідовниками були засновані знамениті Оптина та Глинська пустині, відновлені Святогірська і Нямецкая лаври, Валаамський монастир та багато інших. На Афоні старець Паїсій заснував Свято-Іллінський скит. Будучи вихідцем з роду козацьких священиків з Полтавщини, своє початкове духовне становлення він проходив у Київській духовній академії та Києво-Печерській лаврі. Стараннями старця Паїсія були вперше перекладені на слов'янську мову «Добротолюбіє» та інші творіння святих отців. Після того як у 1743 р. прп. Паїсій Величковський покинув Київ та Україну, він більше ніколи не повертався у рідні краї. Принесення ковчега з мощами прп. Паїсія в Київ у рік 295-річчя з дня його народження відбувається вперше.