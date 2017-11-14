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У Київ вперше привезуть мощі преподобного Паїсія Величковського
18 листопада 2017, 15:50 | УПЦ (МП) | 1 | | Код для блогу | |
З 25 по 29 листопада вперше у Київ будуть принесені для поклоніння віруючих ковчег з мощами і посох видатного подвижника і возобновителя православного старецтва преподобного Паїсія Величковського (1722 – 1794).
Як повідомляється на сайті Києво-Печерської лаври, принесення святинь з Ново-Нямецького ставропігійного монастиря організовується з благословення Митрополита Онуфрія, Предстоятеля Української Православної Церкви до дня пам'яті прп. Паїсія Величковського (28 листопада) та з нагоди відзначення 295-річчя з дня його народження.
Урочиста зустріч святині відбудеться 25 листопада о 16.00 у центральних Святих воріт Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, після чого святі мощі будуть перенесені в Трапезний храм на честь преподобних Антонія і Феодосія Печерських.
З 26 листопада доступ до святинь для загального поклоніння буде відкрито в Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври. Тут святині пробудуть до 29 листопада. 28 листопада, у день пам'яті прп. Паїсія Величковського, в Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври з 6.30 до 8.30 буде звершена святкова літургія.
Принесення святинь організовує Міжнародний інститут афонського спадщини (МІАН) в рамках проведення в Києво-Печерській лаврі 27 - 28 листопада Міжнародної конференції «Київські Паїсіївські читання», присвяченої 295-річчю з дня народження прп. Паїсія Величковського. Про це інформує УНІАВН-релігії.
Преподобний Паїсій Величковський (1722 – 1794) – видатний православний подвижник і старець, стараннями якого було відроджено православне старчество в Україні, Росії, Молдові, Румунії та інших країнах. Його послідовниками були засновані знамениті Оптина та Глинська пустині, відновлені Святогірська і Нямецкая лаври, Валаамський монастир та багато інших. На Афоні старець Паїсій заснував Свято-Іллінський скит. Будучи вихідцем з роду козацьких священиків з Полтавщини, своє початкове духовне становлення він проходив у Київській духовній академії та Києво-Печерській лаврі. Стараннями старця Паїсія були вперше перекладені на слов'янську мову «Добротолюбіє» та інші творіння святих отців. Після того як у 1743 р. прп. Паїсій Величковський покинув Київ та Україну, він більше ніколи не повертався у рідні краї. Принесення ковчега з мощами прп. Паїсія в Київ у рік 295-річчя з дня його народження відбувається вперше.
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- 18 листопада 2017, 16:04| Коментувати коментар
"З 25 по 29 листопада вперше у Київ будуть принесені для ПОКЛОНІННЯ віруючих ковчег з мощами і посох видатного подвижника і возобновителя православного старецтва преподобного Паїсія Величковського (1722 – 1794)." Одначе, згідно Святого Письма та віронавчання Христової Церкви, ПОКЛОНЯТИСЯ віруючі мають - тільки й виключно - всемогутньому, всюдисущому й милосердному Триєдиному Богу! Величному Творцю, Вседержителю і Спасителю всього світу - видимого і невидимого. Йому Одному - і НІКОМУ й НІЧОМУ більше! А от щодо тих чи інших святих - натхненних і проваджених Святим Духом визначних Божих служителів, в т. ч. і окремих їхніх артефактів, то правдиві християни їх ПОЧИТАЮТЬ і ШАНУЮТЬ. Але ніяк НЕ ПОКЛОНЯЮТЬСЯ їм!
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- 18 листопада 2017, 16:04
"З 25 по 29 листопада вперше у Київ будуть принесені для ПОКЛОНІННЯ віруючих ковчег з мощами і посох видатного подвижника і возобновителя православного старецтва преподобного Паїсія |
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