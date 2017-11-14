- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Вихідний 25-го грудня в УПЦ (МП) назвали «антинародним»
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Верховна Рада на пленарному засіданні 16 листопада 2017 р. прийняли законопроект № 5496, що встановлює офіційний вихідний день 25 грудня. Цього дня християни, що користуються григоріанським календарем, святкують Різдво Христове.
В УПЦ (МП) таке рішення нардепів назвали антинародним: «Христос народився один раз, а не два, — каже глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) архиєпископ Ірпінський Климент (Вечеря). — Цим рішенням Верховна Рада показала, що їй немає діла до думки народу України. Згідно усіх соціологічних опитуваннь, переважна більшість українців святкують Різдво 7 січня. Так було до обрання цих народних депутатів, так буде і після них. Але є ще статистика, яка дає можливість зрозуміти причини для такого рішення депутатів. Більше 80% українців вважають для себе найбільш значущими святами Великдень і Різдво. І майже стільки ж наших громадян повністю не довіряють Верховній Раді. Тому складається враження, що спробами перетворення Різдва з релігійної події в фарс депутати прагнуть послабити беззаперечну довіру до Церкви на тлі повного дефолту Верховної Ради».
Нагадаємо, що Різдво Христове 25 грудня відзначають католики, пртестанти та 10 із 15-ти Православних Церков.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Чернівцях художник розробив герб для новоствореної єпархії УГКЦ | 17 листопада 2017, 12:00 | УГКЦ |
Вихідний 25-го грудня в УПЦ (МП) назвали «антинародним» | 17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) |
Від митрополита УПЦ (МП) вимагають публічних вибачень за вітання Путіну | 17 листопада 2017, 10:59 | Релігія і політика | | |
Група чорних археологів загинула під час розкопок храму бога Гора | 17 листопада 2017, 10:50 | Світові |
Селяни вигнали священика УПЦ (МП) та знімальну групу, яка хотіла зробити сюжет «про звірства бандерівців» | 17 листопада 2017, 10:36 | Релігія і політика | |
Останні коментарі
- 17 листопада 2017, 11:11
В свете последних польских побед, хотелось бы узнать мнение г-на Ващиковского как он смотрит на то, что часть Украины Польше всё таки придётся отдать, для начала, ну хотя бы Венгрии: |
- 17 листопада 2017, 10:36
Предлагаем сделать Украину центром всех религий и объявить круглый год выходным днём!!!!! |
- 17 листопада 2017, 10:34
Браво г-н Ващиковский, вашими молитвами Украина решила не мелочиться и вернуть Польше Львов по самый Киев и как первый шаг уже рождество 25 декабря!!!!!! |
- 17 листопада 2017, 10:28
"...Верховна Рада вирішила зробити вихідним днем КАТОЛИЦЬКЕ Різдво 25 грудня..." По-перше, Різдво буває лише ХРИСТОВЕ! Христове - і більше НІЯКЕ! А от календарні дати, коли це свято |
- 17 листопада 2017, 10:28
25 декабря как рождество уже приняли, вступление в ЕС отменяется, на очереди вступление в Польшу!!!!!! |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 17 листопада 2017, 11:11
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
19 жовтня 2017, 13:16 | Міжправославні стосунки | 20 жовтня 2017, 11:00
Єпископ Коломийський УПЦ КП зустрівся з представниками парафій, які покинули Московський Патріархат
Коментарі