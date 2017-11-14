Вихідний 25-го грудня в УПЦ (МП) назвали «антинародним»

Верховна Рада на пленарному засіданні 16 листопада 2017 р. прийняли законопроект № 5496, що встановлює офіційний вихідний день 25 грудня. Цього дня християни, що користуються григоріанським календарем, святкують Різдво Христове.

В УПЦ (МП) таке рішення нардепів назвали антинародним: «Христос народився один раз, а не два, — каже глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) архиєпископ Ірпінський Климент (Вечеря). — Цим рішенням Верховна Рада показала, що їй немає діла до думки народу України. Згідно усіх соціологічних опитуваннь, переважна більшість українців святкують Різдво 7 січня. Так було до обрання цих народних депутатів, так буде і після них. Але є ще статистика, яка дає можливість зрозуміти причини для такого рішення депутатів. Більше 80% українців вважають для себе найбільш значущими святами Великдень і Різдво. І майже стільки ж наших громадян повністю не довіряють Верховній Раді. Тому складається враження, що спробами перетворення Різдва з релігійної події в фарс депутати прагнуть послабити беззаперечну довіру до Церкви на тлі повного дефолту Верховної Ради».

Нагадаємо, що Різдво Христове 25 грудня відзначають католики, пртестанти та 10 із 15-ти Православних Церков.