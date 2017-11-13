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Правоохоронні органи розпочали розслідування «порушень прав віруючих УПЦ (МП)» під час Всеукраїнської Хресної ходи 2016 року
13 листопада 2017, 12:22 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
9 листопада 2017 року правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження за фактами порушень прав віруючих Української Православної Церкви під час Всеукраїнської Хресної ходи, яка відбулася в липні 2016 року.
Відповідні заяви правоохоронцям були подані НВО «Громадський правозахист», повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
«Необхідність звернень у зв’язку з подіями 2016 року постала через відсутність заяв віруючих з цього питання, прийнятих у провадження правоохоронними органами, – зазначають правозахисники. – З огляду на те, що риторика ненависті за релігійною ознакою є суспільно небезпечним явищем, – нами направлені офіційні заяви в правоохоронні органи з тим, щоб надати державній системі привід почати офіційне розслідування».
Як йдеться у повідомленні, під час проходження Хресного ходу в м. Бориспіль «віруючі УПЦ були заблоковані агресивно налаштованими особами, які вигукували на адресу віруючих образи, кидали в них різні предмети. Ці дії супроводжувалися погрозами на адресу учасників ходи».
«Громадський правозахист» зазначає, що такі агресивні дії противників хресного ходу відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України має кваліфікуватися як злочин. Юристи також відзначають, що розслідування буде контролюватися в рамках міжнародної моніторингової процедури.
Як РІСУ повідомляла, Служба безпеки України вбачала у проведенні у липні 2016 року хресного ходу, який організував Московський Патріархат, ризики дестабілізації ситуації в Україні. Тоді ширилися чутки про можливі провокації і голова СБУ Василь Грицак запевнив у тому, що спецслужби зроблять усе можливе, аби не допустити провокацій.
" СБУ відстежує ситуацію по тих групах або структурах, які зацікавлені в дестабілізації", - сказав він.
Тоді учасники хресного ходу стартували двома колонами - одна зі Свято-Успенської Святогірської лаври на Донеччині, інша - з Почаївської лаври на Тернопільщині. Серед прочан помічали людей військової статури, а серед атрибутів - значки російського царя Миколи Другого. Участь у ході взяли і одіозні політики.
27 липня дві колони зустрілися в Києві перед Днем хрещення Київської Русі і був проведений молебень.
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