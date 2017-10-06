Собор РПЦ розглянне загальноцерковне прославлення святих, канонізованих в УПЦ (МП)

7 жовтня 2017, 12:09 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

До порядку денного майбутнього Архієрейського Собору Російської Православної Церкви внесено питання про загальноцерковне прославлення святих, раніше канонізованих Синодом Української Православної Церкви.

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Таке рішення було прийняте  6 жовтня на засіданні Синоду РПЦ, у якому взяв участь Митрополит Київський і всієї України Онуфрій

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, у якості тимчасового члену в роботі Синоду взяв участь також митрополит Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф.

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    • ustavschyk | 7 жовтня 2017, 12:37

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    • bopa | 6 жовтня 2017, 22:19

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    • bopa | 6 жовтня 2017, 22:01

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