У Корецькому монастирі зникла монахиня

2 жовтня вийшла з Свято-Троїцького жіночого Корецького монастиря (Рівненська область) і не повернулася насельниця обителі інокиня Світлана (Григорчук), повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Як розповіли в обителі, інокиня Світлана вранці поїхала до м. Рівного на прийом до лікаря і не повернулася. «О 9-й ранку наша насельниця виїхала з Корця, об 11-й в неї був призначений прийом до зубного лікаря в Рівному. Вперше їй зателефонували о 12:17 - вона не взяла слухавку, а пізніше взагалі телефон виявився відключеним. Після того, як ми з нею так і не змогли зв’язатися, звернулися в поліцію», - зазначила настоятелька монастиря.

Жодних припущень щодо можливого місця перебування монахині сестри обителі не мають. «Інокиня Світлана прожила 16 років в монастирі. Вона була дуже хорошою монахинею. Всі дуже переживають за неї. Ми молимося про неї і просимо усіх, кому може бути щось відомо про її місце перебування, повідомити нас або в поліцію», - сказала ігуменя.