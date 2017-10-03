На Закарпатті замість спаленого вандалами дерев’яного поклінного хреста встановлено новий - залізний

4 жовтня 2017, 10:12 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

З благословення архиєпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора (УПЦ (МП)), завдяки старанням небуйдижих вірян и та інших жителів Перечинщини (Закарпатська область) поклінний хрест було відновлено та в день його встановлення, 2 жовтня, відслужено подячний молебень. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

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8-метровий поклінний хрест на Полонині “Руна” був встановлений 15 серпня 2013 року, на висоті 1486 метрів, в рамках святкування 1025-ої річниці Хрещення Київської Русі. 21 серпня Хрест був освячений керуючим Мукачівською єпархією, архієпископом Феодором – під час сходження учасників Міжнародного інтегрованого фізкультурно-мистецького фестивалю «Зірки досяжні» на гору Полонину Руна. Акт вандалізму над святинею, був звершений у четверту річницю її встановлення. Невідомі особи зрубали хрест, порубали його на шматки та спалили.

На початку вересня, у відділі комунікації поліції Закарпатської області повідомили, що встановили особи ймовірних вандалів.

Свого часу Мукачівська православна єпархія висловила обурення даним фактом акту вандалізму та засудила дії наруги над загальнохристиянською святинею. А згодом єпархія, за участі небайдужих жителів регіону, виготовила новий восьмиметровий хрест, зроблений із заліза. Його встановили на тій же висоті - 1486 метрів. Клірики Мукачівської єпархії відслужили подячний молебень. Невдовзі планується звершення повного чину його освячення.

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теги до статті:Вандалізм,УПЦ (МП) на Закарпатті
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 4 жовтня 2017, 15:41

      Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте, Матфея 10:8. Что же видим на самом деле? Вместо животворящего Духа Святого вокруг церкви

    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:29

      Москвославні здіймуть такий вереск, що Кличко не насмілиться.

    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:27

      Якби ця церква була українською, фестиваль мав би назву "Покрова".

    • Василий Петров | 2 жовтня 2017, 09:01

      И блажен, кто не соблазнится о Мне, Матфея 11:6. Молитва Отче наш, нам говорит: Христос как посланник и Сын Бога Отца спустился с Небес исправить ветхозаветные заповеди и т.о. дать нам на земле жизнь

    • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 22:55

      Итак, если церковь, вместо, чтобы исполнять волю Христа и давать нам возможность посредством веры в Него не болеть и не умирать, но жить вечно, наоборот приучает нас к мысли, что мы должны умереть

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