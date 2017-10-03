На Закарпатті замість спаленого вандалами дерев’яного поклінного хреста встановлено новий - залізний

З благословення архиєпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора (УПЦ (МП)), завдяки старанням небуйдижих вірян и та інших жителів Перечинщини (Закарпатська область) поклінний хрест було відновлено та в день його встановлення, 2 жовтня, відслужено подячний молебень. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

8-метровий поклінний хрест на Полонині “Руна” був встановлений 15 серпня 2013 року, на висоті 1486 метрів, в рамках святкування 1025-ої річниці Хрещення Київської Русі. 21 серпня Хрест був освячений керуючим Мукачівською єпархією, архієпископом Феодором – під час сходження учасників Міжнародного інтегрованого фізкультурно-мистецького фестивалю «Зірки досяжні» на гору Полонину Руна. Акт вандалізму над святинею, був звершений у четверту річницю її встановлення. Невідомі особи зрубали хрест, порубали його на шматки та спалили.

На початку вересня, у відділі комунікації поліції Закарпатської області повідомили, що встановили особи ймовірних вандалів.

Свого часу Мукачівська православна єпархія висловила обурення даним фактом акту вандалізму та засудила дії наруги над загальнохристиянською святинею. А згодом єпархія, за участі небайдужих жителів регіону, виготовила новий восьмиметровий хрест, зроблений із заліза. Його встановили на тій же висоті - 1486 метрів. Клірики Мукачівської єпархії відслужили подячний молебень. Невдовзі планується звершення повного чину його освячення.