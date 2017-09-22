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Помер митрополит УПЦ (МП)
24 вересня 2017, 12:49 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
23 вересня 2017 року о 17.35 на 55 році життя після тривалої і виснажливої хвороби завершив свій земний шлях митрополит Ніжинський і Прилуцький УПЦ (ПМ) Іриней (Семко). Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ МП.
Митрополит Іриней (в миру Валентин Анатолійович Семко) народився 11 червня 1963 року в с. Ропотуха Уманського району Черкаської області.
У 1981 році він вступив на підготовче відділення Київського інженерно-будівельного інституту, де навчався до 1983 року.
Через два роки, відчувши поклик служінню Богу залишає навчання в інституті та вступає до Московської духовної семінарії.
Восени 1984 року Валентин Семко згідно поданого ним прохання був зарахований до братії Свято-Троїцької Сергієвої Лаври. 26 лютого 1985 року намісник Лаври архімандрит Олексій (Кутєпов) (нині митрополит Тульський і Білівський) у Троїцькому соборі перед мощами преподобного Сергія Радонезького звершив над ним постриг у чернецтво з ім’ям Іриней на честь священомученика Іринея, єпископа Ліонського.
6 квітня 1985 року монах Іриней був хіротонісаний у сан диякона архиєпископом Володимирським і Суздальським Серапіоном (Фадєєвим) (+1999) в Успенському соборі м. Володимира, а 30 листопада 1986 року в Трапезному храмі Лаври архієпископом Чебоксарським і Чуваським Варнавою (Кедровим) він висвячений у сан священика.
1987 року після завершення навчання в семінарії Учбовий комітет при Священному Синоді РПЦ направив єромонаха Іринея до Свято-Успенської Почаївської Лаври.
Навесні 1991 року він був переведений до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
Наступного рокуієромонах Іриней закінчив Московську духовну академію та був призначений викладачем Київській духовній семінарії. У 1993 – 1994 рр. він виконував послух інспектора КДА, а у квітні 1994 року був возведений у сан архимандрита.
З вересня 1996 року архимандрит Іриней був призначений на послух благочинного Лаври.
26 грудня 2006 року архимандрит Іриней захистив у КДА кандидатську дисертацію на тему: «Історія православного жіночого чернецтва в Україні в XX столітті». Наступного року йому було присуджено вчене звання доцента.
Визначенням Священного Синоду Української Православної Церкви архимандриту Іринею було доручено у сані єпископа очолити новоутворену Ніжинську кафедру на древній Чернігівській землі.
10 червня 2007 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври відбулася архиєрейська хіротонія архимандрита Іринея (Семко) на єпископа Ніжинського і Батуринського, яку очолив Предстоятель УПЦ МП Володимир.
У 2014 році на свято Успіння Пресвятої Богородиці єпископ Іриней був возведений в сан архиєпископа, а нещодавно, в день Хрещення Київської Русі указом Митрополита Київського і всієї України, його було возведено в сан митрополита.
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