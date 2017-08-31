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Попри нарікання на утиски, на Прикарпатті діє понад три десятки церков і монастирів УПЦ (МП)
4 вересня 2017, 13:10 | УПЦ (МП) | | 0 | | Код для блогу | |
Попри те, що представники УПЦ (МП) скаржаться на утиски та гоніння, особливо у Західній Україні, кількість їхніх храмів на Прикарпатті не зменшується.
За даними видання "Курс", на Івано-Франківщині діє понад 30 храмів та три монастирі УПЦ (МП). За офіційною статистикою станом на початок 2017 р. було 36 громад, у т.ч. 24 діючих, 4 недіючих і 8 які діють без юридичної реєстрації. Для порівняння, на початок 2014 в області було також 36 громад і 2 монастирі цієї Церкви.
"Курс" склав карту прикарпатських храмів, підзвітних, як акцентується у повідомленні, Православній Церкві країні-агресора.
Найбільше установ УПЦ (МП) діє на території Коломийського (вісім церков та один монастир) та Верховинського (шість церков та монастир) районів.
Цікаво, що одна з церков на Коломийщині діє на території виправної колонії № 41 у Товмачику. У 1994 році Спасо-Преображенський храм став першою церквою в Україні серед установ виконання покарань.
Свято-Благовіщенський храм у Коломиї, який поки що є у переліку церков УПЦ (МП), громада вимагає повернути УГКЦ. Нагадаємо, 5 червня під тиском громадськості цю церкву зачинили і опечатали. Представники Коломийської міської ради, громадських організацій, релігійних громад різних конфесій створили робочу групу і домовилися, що вирішать долю храму-пам'ятки без конфліктів.
Найбільшим храмом УПЦ (МП) на Прикарпатті є Кафедральний собор Різдва Христового в Івано-Франківську. Його будівництво розпочалося в середині 1990-х років. Перша Літургія у цій церкві відбулася у 2009 році.
Також в Івано-Франківську кілька років триває суперечка між мерією та Івано-Франківською єпархією УПЦ (МП) за приміщення на Чорновола, яке єпархія використовує під Спасо-Преображенський храм. Колись єпархія отримала земельну ділянку на вул. Довженка для будівництва храму з умовою, що після завершення будівництва церква поверне громаді приміщення дитячого садка на вул. Чорновола, перетвореного тимчасово на храм. Однак церковники угоди не дотрималися.
Три храми УПЦ (МП) є у Богородчанському районі. У Городенківському, Косівському та Долинському районах – по два. По одному – на Калущині, Надвірнянщині, Снятинщині та Рогатинщині. Одна церква є у Галицькому районі, там же й розміщений жіночий монастир.
При кафедральному соборі Різдва Христового в Івано-Франківську функціонує недільна школа. Також при соборі діє дитячий хор. Влітку при соборі функціонує дитячий православний табір.
Недільні школи функціонують при Свято-Успенському храмі у Коломиі, храмі на честь ікони Божої Матері "Всецариця" у селі Ценява Коломийського району, Свято-Миколаївському храмі у Калуші та при храмі на честь ікони "Спаса Нерукотворного" у селі Кричка Богородчанського району.
Також в Івано-Франківській єпархії УПЦ (МП) діють спільноти православної молоді при кафедральному соборі Різдва Христового та при храмі на честь ікони Божої Матері "Всецариця".
На карті червоним позначено церкви УПЦ (МП) та сірим – монастирі.
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