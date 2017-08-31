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УПЦ ( МП) везе з Одещини до окупованого Криму чудотворну ікону Божої Матері
1 вересня 2017, 10:10 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
З благословення Митрополита Сімферопольського і Кримського (УПЦ МП) Лазаря у Криму з 1 по 30 вересня перебуватиме чудотворна ікона Пресвятої Богородиці «Одигітрія Байтальська».
Святиню для поклоніння вірян доправить делегація священиків храму Різдва Пресвятої Богородиці села Байтали Ананьївського району Одеської області.
Святиня 1 вересня прибуде в Олександро-Невськоий кафедральному соборі у Сімферополі, повідомляє сайт Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП).
За кілька днів чудотворна ікона побуває у Бахчисараї, Алушті, Ялті, Севастополі, Саках, Євпаторії та Чорноморському.
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