УПЦ ( МП) везе з Одещини до окупованого Криму чудотворну ікону Божої Матері

1 вересня 2017, 10:10 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

З благословення Митрополита Сімферопольського і Кримського (УПЦ МП) Лазаря у Криму з 1 по 30 вересня перебуватиме чудотворна ікона Пресвятої Богородиці «Одигітрія Байтальська».

Святиню для поклоніння вірян доправить делегація священиків храму Різдва Пресвятої Богородиці села Байтали Ананьївського району Одеської області.

Святиня 1 вересня прибуде в Олександро-Невськоий кафедральному соборі у Сімферополі, повідомляє сайт Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП).

За кілька днів чудотворна ікона побуває у Бахчисараї, Алушті, Ялті, Севастополі, Саках, Євпаторії та Чорноморському.

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    Останні коментарі

    • Orest | 1 вересня 2017, 09:58

      Слава Богу усі живі та ніхто не постраждав. Вже було багато таких ситуацій з пограбування по різних регіонах України, погано що люди переходять усі адекватні межі і йдуть на такий крок.

    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 23:25

      И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом, Лука 23:12.

    • Стефан | 31 серпня 2017, 23:21

      Крым придётся возвращать Украине, поэтому напоследок и пакостят.

    • Василий Петров | 31 серпня 2017, 22:58

      А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их, Иоанна 10:13.

    • alimpik2017 | 31 серпня 2017, 19:42

      Стаття містить неповну інформацію щодо організаторів семінару, зокрема не зазначено організаторів кримськотатарської сторони: громадські організації "КримSOS" та "Кримськотатарський

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