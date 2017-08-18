У монастир на Закарпатті переданий на вічне зберігання ковчег з мощами Миколая Чудотворця

27 серпня 2017, 10:46 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

Керуючий справами Української Православної Церкви (МП) митрополит Антоній (Паканич) 25 серпня передав на вічне зберігання в Вознесенський жіночий монастир на Закарпатті ковчег з мощами святителя Миколая Чудотворця.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, митрополит Антоній подарував святиню монастирю в день свого 50-річчя.

Митрополит Антоній народився в селі Чумальово Тячівського району на Закарпатті, з дитинства разом з батьками відвідував Вознесенський монастир.

"У цей день я передаю частку мощей святителя Миколая Мирлікійського монастирю, в якому я виріс духовно, для того щоб святитель молився про цю землю і про всіх її боголюбивих людей. Сьогодні найважливіша подія за всю історію монастиря. Предстоятель нашої Церкви очолив тут службу. Сьогодні тут багато людей, вони прийшли помолитися за Україну. Ми молимося, щоб Господь змилувався над нами і дав нам мир, щоб ми всі побачили розквіт нашої Батьківщини", - сказав митрополит Антоній.

ПредстоятельУкраінской Православної Церкви митрополит Онуфрій нагородив митрополита Антонія правом носити другу панагію. "Ви - мій помічник, боголюбивий, надійний. Нехай Господь Вас береже!", - сказав митрополит Київський і всієї України. Микола Чудотворець відомий як швидкий помічник, покровитель дітей, мореплавців і мандрівників, захисник невинно обмовлених.

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теги до статті:Антоній (Паканич),Мощі св. Миколая Чудотворця,УПЦ (МП)
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    Останні коментарі

    • 13moiseev | 27 серпня 2017, 12:30

      Похоже на обычную беллетристику для поиска новых сенсаций, и как пример нынешняя работа кирила и папы. Вот ведь незадача, что для подтверждения всего "написанного и правдивого" нужно было

    • Гриша Котенко | 27 серпня 2017, 10:48

      так пукін кругом розказує шо його до таких притягує особливо у бані

    • Василий Петров | 27 серпня 2017, 00:21

      Ещё вчера и все без исключения культовые сооружения независимо от принадлежности и конфессии надо передать в пользование общинам в т.ч. вместе со всем честно награбленным нелёгким

    • enzian | 26 серпня 2017, 15:55

      Справді, після закінчення терміну оренди треба обов'язково відібрати Почаївську лавру у москвославних псів.

    • Василий Петров | 25 серпня 2017, 21:14

      Итак, волки в овечьей шкуре это наши т.н. духовные отцы, которые требуют от нас немедленного, полного, всецелого и безоговорочного повиновения себе через церковную традицию вкушения в церкви хлеба и

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