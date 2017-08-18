Головний викривач Патріарха Кирила в Україні возведений в сан архиєпископа

18 серпня 2017, 13:53 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

17 серпня 2017 року, в день інтронізації Предстоятеля УПЦ (Московського Патріархату) митрополита Онуфрія, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври було возведено в сан архиєпископа єпископа Банченського Лонгина (Жара), вікарія Чернівецько-Буковинської єпархії, найвідомішого викривача Патріарха Кирила серед архиєреїв РПЦ , зокрема УПЦ (МП), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ.

Під час урочистої Літургії Митрополиту Онуфрію співслужили митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Хустський і Виноградівський Марк, митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор, намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, група єпископів УПЦ, єпископ Манхеттенський Микола, вікарій Східно-Американської єпархії РПЦЗ, а також численне духовенство з різних єпархій УПЦ.

"За заслуги перед Українською Православною Церквою" був зведений в сан митрополита архиєпископ Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф (Губень), а в сан архиєпископа зведені єпископи Обухівський Іона (Черепанов), Банченський Лонгин (Жар), Конотопський і Глухівський Роман (Кімович).

Після читання Євангелія Глава УПЦ звернувся до пастви зі словом проповіді. За богослужінням була також зведена сугуба молитва за мир в Україні.

Митрополит Одеський Агафангел від імені Священного Синоду, єпископату, духовенства і пастви УПЦ привітав владику Онуфрія з третьою річницею інтронізації. Від Руської Зарубіжної Церкви митрополита Онуфрія привітав єпископ Манхеттенський Микола, вікарій Східно-Американської єпархії РПЦЗ.

В цей же день митрополит Онуфрій відзначив церковними орденами архиєреїв, які в поточному році відзначають особисті ювілеї з дня народження і архиєрейської хіротонії.

Серед зведених в сан архиєпископа звертає на себе увагу владика Банченський Лонгин (Жар), вікарій Чернівецько-Буковинської єпархії, один з близьких соратників Митрополита Онуфрія. Останнім часом владика Лонгін відомий як обвинувач Патріарха Кирила в "єресі", а глави Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополита Іларіона (Алфеєва) в "служінні антихристу".

Напередодні глава УПЦ прибув до Свято-Вознесенського Банченського монастиря, очолюваного владикою Лонгиним, і вручив церковні нагороди братії обителі, в якій планували провести цього літа "антиекуменічні собор". Останній поки не був проведений – можливо, через те, що недавно владика Лонгин (Жар) був "отруєний" своїми недоброзичливцями і "чекав смерті" (але потім "дивом зцілився").

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теги до статті:,Лонгин (Жар),Онуфрій (Березовський),УПЦ (МП)
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    • Halo | 18 серпня 2017, 13:02

      Нарешті адекватний матеріал на цю тему. Нажаль, навіть у сусідній статті вже припустилися помилки, змішуючи народні традиціїї 14 та 19 серпня,

    • S.Melnyk | 17 серпня 2017, 22:46

      Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 22:42

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Оленка | 17 серпня 2017, 22:20

      Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 16:33

      Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение

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