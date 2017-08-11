УПЦ (МП) застерігає від нової єресі - культу архимандрита Рафаїла (Бараника)

Архиєпископ Каменський та Царичанський (Дніпропетровщина) УПЦ (МП) Володимир (Орачов) 2 серпня виступив із заявою, у якій відмежувався від поширення серед вірян культу архимандрита Рафаїла (Бараника). 10 серпня офіційний сайт УПЦ (МП) опублікував новину "Правлячий архиєрей Каменської єпархії застерігає від нової єресі", повідомляє "Релігія в Україні".

У своїй заяві архиєпископ Володимир застерігає від нездорового шанування архимандрита Рафаїла (Бараника), колишнього настоятеля Свято-Пантелеймонівської парафії у смт Миколаївка Петриківського району, який помер 10 серпня 2016 року від гіпертонічного кризу. Послідовники архимандрита оголосили його святим, "преподобномучеником і сповідником", а також призначили на 10 серпня 2017 р ексгумацію його останків з метою їх подальшого використання у якості мощей.

"Проведені акції на території православних храмів, а також бурхлива діяльність на кладовищі в с. Святовасільевка (Єлізарове) відбуваються всупереч благословенню, а часом і в порушення канонів Церкви", - сказано в заяві.

З біографії о. Рафаїла (Бараника), опублікованій на сайті прес-служби УПЦ (МП), йдеться про те, що він випускник Одеської духовної семінарії, в 1993-му був пострижений у чернецтво митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом (Саввіним), а в 1994 р висвячений ним же в сан єромонаха. З 1996 р о. Рафаїл служив настоятелем Свято-Пантелеймонівського храму смт. Миколаївка Петриківського району на Дніпропетровщині.

Судячи з цитат о. Рафаїла (на фото) і спогадів його учнів, опублікованих на сайті svrafail.info і у місцевих виданнях, священик вирізнявся строгими настановами, що переходили деколи в досить дивні твердження.

"Останні часи. Як чернець, я не благословляю вступати в шлюб", "Вогонь Благодатний сходить тільки на Православну Пасху", "Микола II був спокутною жертвою" та інші вислови о. Рафаїла говорять про богословську малограмотність пастиря. Проте, його духовні чада приписують о. Рафаїлу дари прозорливості, зцілення і знамень. "Батюшка притягував всі Дари Святого Духа: і прозорливість, і дар зцілень, і все, що він благословляв - було благодатним", - пишуть вони.

«Батюшка навіть "розумів мову тварин і їх бажання". "Батюшка стояв на молитві, а сова впала йому в ноги з поклоном, потім, злітаючи, почала співати. Зграї незвичайних птахів дарували йому спів, кріт просив захисту, на улюбленому водоймі постійно зустрічали чапля і лебідь. У Батюшки в саду жили три дятла. І тепер на могилі Батюшки чується незвичайний спів птахів, голуби оселилися на туї, а кріт, на знак подяки, приніс цибулини тюльпанів для прикраси і навесні ми побачимо, як вони розквітнуть ", - йдеться на сайті його шанувальників.

По материнській лінії родичем о. Рафаїлу припадав отаман-анархіст Нестор Махно.

"Батюшка говорив, що Нестор Махно - герой. У 80-ти тисячній армії під керівництвом Нестора Махна була єрархія, сувора дисципліна і порядок. Нестор Махно давав народу все безкорисливо, жив для народу і помер вірним своїй ідеї ... Принцип свободи, який сповідував Нестор Махно, пояснював Батюшка: «У нас все добровільно і з любові до Бога». У Нестора Махно був чорний прапор. Про чорний колір прапора Батюшка говорив, що це символ свободи і незалежності. Унікальність керівництва Нестора Махно, як роз'яснював Батюшка, була в тому, що він на ділі дав людям св обода і землю, закликав лише захищати це, але люди дане їм не цінували, бо звикли до того, щоб над ними був батіг. Люди зрадили Нестора Махна, за що згодом і поплатилися лихами і голодомором", - згадують духовні чада священика.

Також вони оголосили о. Рафаїла "преподобномучеником і сповідником", причому обґрунтовують це так: "Батюшка - безкровний мученик. Страждав не тільки за людські гріхи, але страждав і душевно, переживав і пропускав через своє хворе серце події в світі".