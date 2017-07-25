УПЦ (МП) в Криму молиться за прикордонників, які захищають Росію і Крим

1 серпня 2017, 09:50 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

29 липня в одному з підрозділів прикордонної служби ФСБ Росії по Республіці Крим протоєрей Дмитро Кротков- керівник військового відділу Сімферопольської і Кримської єпархії УПЦ (МП) звершив молебень і окропив святою водою воїнів- прикордонників і їх майбутні погони з черговими військовими званнями.

«По завершенні молебню о. Дмитро звернувся з напутнім словом до молодих офіцерів, побажавши їм допомоги Божої у служінні на благо нашої Батьківщини та Криму щодо захисту державного кордону Російської Федерації. Після молебню, на офіційній частині погони і чергові військові звання молодим офіцерам- прикордонникам вручив начальник служби полковник Знаменський Олексій Євгенович», - йдеться в повідомленні прес-служби Сімферопрольськой і Кримської єпархії УПЦ (МП).

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