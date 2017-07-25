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Митрополит УПЦ (МП) поблагословив Чорноморський флот Росії
1 серпня 2017, 09:25 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
30 липня, у день військово-морського флоту Росії, митрополит Сімферопольський і Кримський (УПЦ МП) Лазар поблагословив Чорноморський флот РФ іконою з часточкою мощів адмірала Федора Ушакова, якого Російська Православна Церква вшановує як "святого праведного воїна". Про це повідомляє прес-служба Севастопольського благочиння УПЦ (МП).
Ювілейна ікона Федора Ушакова була принесена в рамках експедиції "Блакитне намисто Росії", під час якої було здійснено періход на катерах внутрішніми водними шляхами РФ. Ікона, що пройшла маршрутом експедиції від Санкт-Петербурга, у Севастополі на Графській пристані була передана митрополитові Лазарю, котрий піднявся з іконою на борт адміральського катера і після церемонії підняття прапора разом із командувачем російських військ Південного округу генерал-полковником Олександром Дворниковим і командувачем ЧФ РФ Олександром Вітком здійснив об'їзд кораблів ЧФ РФ, благословляючи їх іконою.
Зазначається, що митрополит Лазар увійшов до переліку почесних гостей святкувань разом із "головою Республіки Крим" Сергієм Аксьоновим та "виконувачем обов'язків губернатора Севастополя" Дмитром Овсянниковим і брав участь в урочистостях у супроводі благочинного Севастопольського округу протоієрея Сергія Халюти, керівника військового відділу Сімферопольської і Кримської єпархії протоєрея Димитрія Кроткова, помічника командувача ЧФ РФ по роботі з віруючими військовослужбовцями ієрея Михайла Мамаєва. "Цього дня вітання приймали не лише військові моряки, а й священики Севастопольського благочиння, котрі душпастирюють у частинах і на бойових кораблях ЧФ РФ. Духовна опіка над вояками — один з важливих напрямів служіння духівництва. За благословенням митрополита Лазаря священики Севастопольського благочиння здійснюють постійну духовну опіку над вояками, що несуть службу у військових частинах і на кораблях ЧФ РФ", - йдеться у повідомленні.
Також митрополит Лазар узяв участь у церемонії покладання квітів до Меморіалу захисникам Севастополя 1941-1942 рр. на площі ім. Павла Нахімова разом із "в.о. губернатора Севастополя" Дмитром Овсянниковим, "головою законодавчих зборів Севастополя" Катериною Алтабаєвою, командувачем ЧФ РФ адміралом Олександром Вітком, представниками духівництва, ветеранських і громадських організацій.
31 серпня 2016 року митрополит Лазар також став почесним гостем святкування дня ВМФ РФ у Севастополі. Тоді він на борту адміральського катера здійснив об'їзд кораблів Чорноморського флоту, благословляючи їх правицею апостола Андрія Первозваного, що у Москві. "Сьогодні всі кораблі Чорноморського флоту благословлені тією правицею, що насадила осяйну віру Христову в нашому російському світі ("в нашем русском мире"). Більше ніж 300 років наш славетний флот здобуває перемоги під Андріївським прапором", — сказав він.
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