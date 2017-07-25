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У Долині хрестів з'явиться чоловічий монастир УПЦ (МП)
28 липня 2017, 13:25 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
На сесії облради депутати 18 липня обговорювали рішення "Про надання Свято-Миколаєвському Шаргородському чоловічому монастирю земельної ділянки у постійне користування" - для будівництва храму Пресвятої Богородиці та келій.
Мова йшла про ділянку площею 9,8 га, яка перебувала у постійному користуванні Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс".
Із другої спроби 43 депутати проголосували за виділення землі і цієї кількості голосів виявилось достатньо, щоб ухвалити відповідне рішення.
"Йосафатова долина - це особливе місце на Подільській землі, де у буремні роки ХХ століття, коли віра Христова потерпала від гонителів, явилася Сама Пречиста Діва Богородиця, - читаємо у спільному повідомленні прес-служб Вінницької і Могилів-Подільської єпархій. - Вона утішила людей і надихнула не боятися нічого і славити Бога. І сьогодні до Іосафатової долини, або до Долини хрестів, як її стали називати в наш час, безперешкодно за покликом серця їдуть усі охочі. Про це інформує сайт «Місто».
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