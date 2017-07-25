У Долині хрестів з'явиться чоловічий монастир УПЦ (МП)

28 липня 2017, 13:25 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

На сесії облради депутати 18 липня обговорювали рішення "Про надання Свято-Миколаєвському Шаргородському чоловічому монастирю земельної ділянки у постійне користування" - для будівництва храму Пресвятої Богородиці та келій.

Мова йшла про ділянку площею 9,8 га, яка перебувала у постійному користуванні Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс".

Із другої спроби 43 депутати проголосували за виділення землі і цієї кількості голосів виявилось достатньо, щоб ухвалити відповідне рішення.

"Йосафатова долина - це особливе місце на Подільській землі, де у буремні роки ХХ століття, коли віра Христова потерпала від гонителів, явилася Сама Пречиста Діва Богородиця, - читаємо у спільному повідомленні прес-служб Вінницької і Могилів-Подільської єпархій. - Вона утішила людей і надихнула не боятися нічого і славити Бога. І сьогодні до Іосафатової долини, або до Долини хрестів, як її стали називати в наш час, безперешкодно за покликом серця їдуть усі охочі. Про це інформує сайт «Місто».

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теги до статті:Йосафатова долина
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    • Олег Висоцький | 28 липня 2017, 11:31

      День народження сина!

    • enzian | 28 липня 2017, 10:18

      Колаборант вибору не має.

    • Paul S. Ewasko | 27 липня 2017, 19:22

      Unfortunately the leaders of the Russian Orthodox Church reject the concept of dialoge - it's either their way or no way. На жаль, лідери Руської Православної Церкви відкидають концепцію діалогу - це

    • enzian | 27 липня 2017, 12:19

      Ні, це відображення реального місця "УПЦ МП" в житті українського суспільства.

    • enzian | 27 липня 2017, 12:17

      Нехай змінюють громадянство.

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