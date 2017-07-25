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У Києві завершилась хода вірян УПЦ (МП)
27 липня 2017, 17:14 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
У Києві завершилась хресна хода Української Православної Церкви (Московського Патріархату) до річниці хрещення Київської Русі-України, в якій взяли участь, за даними поліції, 15 тисяч вірян і представників духовенства.
Учасники хресної ходи пройшли до Києво-Печерської лаври.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у колоні йшов, серед інших, Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій, якого супроводжували кілька депутатів від «Опозиційного блоку». Представників інших політичних сил у колонії він не бачив.
Раніше поліція оголосила про посилені заходи безпеки цього дня: порядок охороняють близько 3,5 тисячі правоохоронців. На підходах до місця проведення молебню і ходи встановлені металодетектори. Крім того, рух транспорту в центрі столиці України обмежений.
Голова проводу «Добровольчого руху «ОУН»» Микола Коханівський заявив, що офіс організації, який розташований поблизу маршруту ходи, ще з самого ранку заблокували силовики.
Про будь-які конфлікти чи сутички наразі не повідомлялось.
Окремі заходи до Хрещення Русі 27 та 28 липня у столиці проводить також Українська Православна Церква Київського Патріархату. Зокрема, серед них анонсована хресна хода від Володимирського собору до пам’ятника Володимиру Великому.
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Напевно, зібрали близько мільярда євро, якщо для розподілу коштів створили стільки бюрократії. |
- 27 липня 2017, 09:58
Є заслуги але не перед Україною а перед Росією вони є московській патріархат те що каже путін вони і виконують, не визнавати і не брати участі в похоронах які загинули наші хлопці і дівчата патріоти |
- 27 липня 2017, 09:19
Ми визнаємо тільки українське, Київський Патріархат. А московській патріархат це бандити кегебисти і має бути негайна заборона московських кегебистів московського патріархату в них руки в крові і |
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