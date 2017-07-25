У Києво-Печерській Лаврі розпочалося засідання Священного Синоду УПЦ (МП)

26 липня 2017, 12:07 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

На території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври 26 липня розпочалося чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Московського Патріархату), повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Засідання очолює Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Постійними членами Священного Синоду є: митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, митрополит Хустський і Виноградівський Марк, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, митрополит Камʼянець-Подільський і Городоцький Феодор, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, секретар Священного Синоду УПЦ, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній; тимчасові члени Синоду: митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим, архієпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеймон, єпископ Кременчуцький і Лубенський Миколай.

Перед початком роботи Синоду його члени помолилися в Аннозачатіївському храмі Києво-Печерської Лаври.

 

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