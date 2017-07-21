УПЦ (МП) проведе 27-28 липня у Києві святкові заходи на честь Дня хрещення Русі

Українська Православна Церква 27 липня проведе молебень на Володимирській гірці та хресну ходу центральними вулицями Києва з чудотворними іконами, а 28 липня відбудеться святкова Божественна літургія на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Як повідомляє Центр інформації УПЦ, про це сьогодні розповів на прес-конференції в УНІАН голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу єпископ Климент (Вечеря).

Зокрема, він повідомив про те, що 27 липня в Києві на Володимирській гірці о 13.00 розпочнеться молебень, який очолить Предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій. «Разом з ним будуть молитися єпископи, священики Української Православної Церкви та інших Помісних Православних Церков. До участі у молебні запрошені представники української влади.

У цьому молебні візьмуть участь десятки тисяч вірян з різних регіонів України, а також гості із інших країн, які прибудуть на свято, пов’язане із пам’яттю про хрещення нашої землі» - зазначив владика. Також він повідомив про те, що в Київ для участі в урочистостях привезуть 11 чудотворних ікон з різних куточків України. Після молебню розпочнеться багатотисячний хресний хід з чудотворними іконами: від Володимирської гірки - до Києво-Печерської лаври.

Ввечері цього дня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбудеться Всенічне бдіння. Під час богослужіння віруючі зможуть прикладатися до святинь, які будуть розміщені в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Доступ до них буде відкритий до вечора наступного дня.

28 липня, в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира, на площі перед Успенським собором буде звершена Божественна літургія. Розпочнеться вона о 09.00.

Центр інформації Української Православної Церкви відкрив акредитацію журналістів центральних та регіональних ЗМІ на cвяткові заходи 27-28 липня в Києві з нагоди Дня хрещення Русі. Акредитація триватиме до 25 липня, 21.00, після чого списки для отримання перепусток на події, будуть закриті.