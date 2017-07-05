УПЦ (МП) каже, що не підпорядковується Москві, а в Москві визнає, що підпорядковується

30 червня офіційний сайт УПЦ (Московського Патріархату) назвав"дезінформацією", "фейковими новинами" і "сумнівною заявою" інформацію від командуючого Національною гвардією України генерал-лейтенанта Юрія Аллерова про введення в Нацгвардії обмеження на капеланів УПЦ (МП), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ.

Генерал Юрій Аллеров в інтерв'ю сайту "Апостроф" нещодавно заявив про постанову уряду, в якій прописано, що капеланами можуть бути діячі різних конфесій «за винятком представників Московського патріархату».



Сайт УПЦ вважає, що заява генерал-лейтенанта Аллерова "пішла врозріз з офіційною позицією Міністра оборони України генерала армії Полторака С.Т.", який під час однієї з зустрічей з головою Синодального військового відділу УПЦ митрополитом Августином (Маркевичем) зауважував, що військовослужбовці мають право на духовний супровід у війську і ходити до тієї Церкви, до якої належать.



Сайт УПЦ з посиланням на Синодальні військовий та юридичний відділи припускає, що документ, на який посилається генерал-лейтенант Аллеров, це Наказ № 205 від 24 березня 2016 року «Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Національній гвардії України».



У підпункті 7, пункту 19 зазначено, що «Командування військової частини: не допускає (обмежує діяльність) священиків тих релігійних організацій, центри яких знаходяться на території країни-агресора».



З цього в УПЦ роблять такий висновок. «Як ми бачимо відсутня пряма заборона для УПЦ, про яку говорить пан генерал, – цитує сайт УПЦ голову Юридичного відділу УПЦ протоієрея Олександра Бахова. – Командир на власний розсуд визначає де центр тієї чи іншої релігійної організації».



При цьому сайт УПЦ додає: «З огляду на те, що адміністративним центром Української Православної Церкви є Київська Митрополія, спроби обмежити капеланське служіння для священиків УПЦ є відкритою дискримінацією військовослужбовців, кожен третій з яких є парафіянином Української Православної Церкви».



Проте сайт УПЦ не повідомляє, що в статутах РПЦ і УПЦ прописано: УПЦ є складовою частиною РПЦ (інша самоназва РПЦ — Московський Патріархат). Адміністративно-канонічний центр УПЦ/РПЦ знаходиться в Москві (в Московській Патріархії), Патріарх Московський Кирило називає себе "Патріархом України", а глава УПЦ митрополит Онуфрій в Москві називає Кирила керівником "нашей Святой Русской Православной Церкви" і входить до складу Священного Синоду РПЦ, а також до Архієрейського і Помісного Соборів РПЦ – головних керівних органів для всіх частин РПЦ, зокрема для УПЦ (МП).