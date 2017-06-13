Помер архиєпископ УПЦ (МП)

17 червня 2017 року на 63-му році життя відійшов до Господа вікарій Київської Митрополії архиєпископ Білогородський Миколай (Грох). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Архиєпископ Білогородський Миколай (Іван Михайлович Грох) народився 5 вересня 1954 року в селі Галич Підгаєцького району Тернопільської області в родині селянина. 1971 року закінчив Підгаєцьку середню школу. У ‎1973-1975 роках служив в армії.

Протягом ‎1976-1979 років навчався в Ленінградській духовній семінарії.

9 березня 1979 року архтєпископом Виборзьким Кирилом (нині Патріарх Московський і всієї Росії) був рукоположений у сан диякона; 19 квітня 1979 – у сан священика.

25 червня 1979 р. митрополитом Львівським і Тернопільським Миколаєм (Юриком) направлений на пастирське служіння в Свято-Успенський храм м. Підгайці, а 14 вересня призначений настоятелем Свято-Миколаївського храму с. Олексинці з правом служіння в храмі Різдва Богородиці с. Глибочок.

17 березня 1986 р. указом митрополита Львівського і Тернопільського Никодима (Руснака) призначений настоятелем храму Різдва Богородиці с. Рибники з правом служіння в храмі Собору Іоанна Хрестителя с. Вільховець.

1992 року, після прийняття чернечого постригу і зведення в сан архимандрита, 16 липня рукоположений у сан єпископа і призначений єпископом Ковельським, вікарієм Волинської єпархії. 29 липня того ж року був направлений на Івано-Франківську і Коломийську кафедру.

28 липня 1999 р. Митрополитом Київським і всієї України Володимиром (Сабоданом) возведений у сан архиєпископа.

19 жовтня 2007 р. згідно з рішенням Священного Синоду УПЦ (МП) (Журнал № 87 від 18 жовтня 2007 року) був звільнений від управління Івано-Франківською єпархією та призначений вікарієм Київської Митрополії з титулом Білогородський.

Заупокійна Літургія за спочилим владикою відбудеться у неділю 18 червня у Київському Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії.