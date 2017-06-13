Помер архиєпископ УПЦ (МП)

18 червня 2017, 10:44 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

17 червня 2017 року на 63-му році життя відійшов до Господа вікарій Київської Митрополії архиєпископ Білогородський Миколай (Грох). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Архиєпископ Білогородський Миколай (Іван Михайлович Грох) народився 5 вересня 1954 року в селі Галич Підгаєцького району Тернопільської області в родині селянина. 1971 року закінчив Підгаєцьку середню школу. У ‎1973-1975 роках служив в армії.

Протягом ‎1976-1979 років навчався в Ленінградській духовній семінарії.

9 березня 1979 року архтєпископом Виборзьким Кирилом (нині Патріарх Московський і всієї Росії) був рукоположений у сан диякона; 19 квітня 1979 – у сан священика.

25 червня 1979 р. митрополитом Львівським і Тернопільським Миколаєм (Юриком) направлений на пастирське служіння в Свято-Успенський храм м. Підгайці, а 14 вересня призначений настоятелем Свято-Миколаївського храму с. Олексинці з правом служіння в храмі Різдва Богородиці с. Глибочок.

17 березня 1986 р. указом митрополита Львівського і Тернопільського Никодима (Руснака) призначений настоятелем храму Різдва Богородиці с. Рибники з правом служіння в храмі Собору Іоанна Хрестителя с. Вільховець.

1992 року, після прийняття чернечого постригу і зведення в сан архимандрита, 16 липня рукоположений у сан єпископа і призначений єпископом Ковельським, вікарієм Волинської єпархії. 29 липня того ж року був направлений на Івано-Франківську і Коломийську кафедру.

28 липня 1999 р. Митрополитом Київським і всієї України Володимиром (Сабоданом) возведений у сан архиєпископа.

19 жовтня 2007 р. згідно з рішенням Священного Синоду УПЦ (МП) (Журнал № 87 від 18 жовтня 2007 року) був звільнений від управління Івано-Франківською єпархією та призначений вікарієм Київської Митрополії з титулом Білогородський.

Заупокійна Літургія за спочилим владикою відбудеться у неділю 18 червня у Київському Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії.

 

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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

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