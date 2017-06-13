Предстоятель УПЦ (МП) очолив освячення кафедрального собору в Мюнхені

| Репортажі В Києві презентували книгу про українську публічну теологію В столичній книгарні «Є», в середу 12 червня, відбулася презентація книги архим. Кирила (Говоруна) «Українська публічна теологія». В презентованій збірці, окрім осмислення подій Майдану, подається також вельми цікавий аналіз впливу ідеологій на релігію.

| Репортажі | | В столиці науковці дискутували про докази Божого буття У Києві в Центрі Дослідження Релігії, що діє на базі НПУ ім. Драгоманова, 10 червня відбувся науковий семінар з богослов’я. До участі були запрошені українські і іноземні богослови, релігієзнавці. Це вже IV семінар. Цього разу він відбувся на тему: «Потенціал філософії релігії та філософської теології для сучасного християнського богослов’я».

| Репортажі | | В Ірпені дискутували про майбутнє місії у пострадянських країнах Євангельський протестантизм в пострадянських країнах непомітно для себе пройшов двадцятип'ятилітню позначку життя без СРСР. За цей час євангельські церкви не тільки зросли, але також і зіткнулися з проблемами самоідентифікації та подальшого розвитку. Про це йшла мова на круглому столі «Місія в Євразії: досвід і нові ініціативи євангельських церков», який відбувся 2 червня 2017 в Ірпені.

| Журналістські розслідування | | СБУ зацікавилося фінансуванням Московського Патріархату в Одесі Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти одеської міської ради. Серед ознак злочину фігурує порушення ст. 101-2 Кримінального кодексу України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».