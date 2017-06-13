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Предстоятель УПЦ (МП) очолив освячення кафедрального собору в Мюнхені
17 червня 2017, 21:41 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 15 червня очолив урочисте богослужіння з освяченням кафедрального собору в Мюнхені. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Напередодні, 14 червня, Митрополит Онуфрій звершив у Мюнхенському соборі всенічне бдіння, а наступного дня – Літургію.
Йому співслужили Першоєрарх РПЦЗ митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон, архиєпископ Берлінський і Германський Марк, архієпископ Сан-Франциський і Західно-Американський Кирил, архиєпископ Монреальський і Канадський Гавриіл, архиєпископ Женевський і Західно-Європейський Михаїл, архиєпископ Чиказький і Середньо-Американський Петр, єпископ Каракасський і Південно-Американський Іоанн, єпископ Штутгартський Агапіт, єпископ Сіетлійський Феодосій, єпископ Канберрський Георгій, єпископ Манхетенський Миколай, єпископ Сакраментський Іриней, а також архиєреї Української Православної Церкви – архиєпископ Ніжинський і Прилуцький Іриней та єпископ Шепетівський і Славутський Євсевій. Предстоятель помолився з парафіянами кафедрального собору, а також спілкувався з вірними Православної Церкви у Мюнхені. На знак благословення Блаженніший Владика подарував новоосвяченому храму ікону преподобних Іова та Амфілохія Почаївських.
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Останні коментарі
я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.