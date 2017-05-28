УПЦ (МП) відкриває представництво у ЄС

В Харкові 27 травня відбулося засідання Священного Синоду УПЦ (МП). Синод проходив у приміщенні, де 25 років тому було проведено Харківський архиєрейський Собор.

Тоді було усунуто з поста голову УПЦ митрополита Філарета (Денисенка) та обрано митрополитом Київським Володимира (Сабодана). Українські церкви по-різному ставляться до тих подій. В УПЦ (МП) той собор вважають позитивною подією, а в УПЦ КП засуджують та вважають нелегітимним з церковної точки зору.

Відтак Священний Синод оприлюднив звернення до віруючих, в якому нагадав події 25-річної давнини та подав кількісну інформацію про Церкву.

Також архиєреї УПЦ (МП) вирішили створити власне представництво при міжнародних організаціях в Європі. Це, як наголошено у повідомленні, зумовлюється необхідністю донесення позиції Української Православної Церкви з важливих світоглядних, релігійних, суспільних та суспільно-політичних питань. Очолить представництво архім. Віктор (Коцаба), якого спеціально для цієї посади вирішено висвятити на єпископа.

Священний Синод офіційно засудив релігійні законопроекти № 4128 (про зміну юрисдикції) та № 4511 (про особливий статус для Церкви, центр якої в країні-агресорі). Зміст проектів архиєреями подається неточно. Так, зокрема, про документ 4128 вказується, що «право [вносити зміни до статуту] надається навіть особам, які не мають відношення до релігійної громади». У тексті ж законопроекту, який виноситься на голосування, вказується, що внесення змін до статуту відбувається «на загальних зборах віруючих громадян, які належать до цієї релігійної громади». Загалом же синодали закликають народних депутатів не підтримувати ці законопроекти.

Керівники Церкви також розкритикували діяльність Мінкульту, який не реєструє статути УПЦ (МП). Позиція влади полягає в тому, що статути суперечать чинному законодавству, тому їх було повернути на доопрацювання. Церква ж вважає це дискримінацією. Єпископи також заявляють, що міністерство тисне на місцеві органи влади, щоби ті не реєстрували статути парафії. Синодали характеризують це як «незаконні дії проти УПЦ».

Нагадаємо, що церковні законопроекти так і не були розглянуті Верховною Радою України, з хронологією подій та аналізом законопроектів можна ознайомитись на сайті РІСУ.