В Одесі скасували хресний хід УПЦ (МП), присвячений Дню Перемоги

8 травня 2017, 16:20 | УПЦ (МП) | 0 |   | Код для блогу |  | 

Запланований хресний хід, присвячений 72-ій річниці з Дня Перемоги в Одессі буде скасований, повідомляють «Ведомости».

Причиною скасування заходу, що мав тривати чотири дні, стали можливі провокації, йдеться у повідомленні.

"Нас попередили про можливі провокації та просили хресний хід не проводити. Висловлюємо подяку всім, хто мав намір пройти тими місцями, де наші мужні предки героїчно захищали наше рідне місто Одесу від німецько-фашистських загарбників та проливали свою кров за наше світле майбутнє", – повідомила Одеська єпархія УПЦ (МП) .

Як йдеться у повідомленні, 9 травня в усіх храмах єпархії будуть звершуватися заупокійні богослужіння з молитвами про загиблих воїнів.

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теги до статті:УПЦ (МП) в Одесі,Хресний хід
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