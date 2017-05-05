- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В Одесі скасували хресний хід УПЦ (МП), присвячений Дню Перемоги
8 травня 2017, 16:20 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Запланований хресний хід, присвячений 72-ій річниці з Дня Перемоги в Одессі буде скасований, повідомляють «Ведомости».
Причиною скасування заходу, що мав тривати чотири дні, стали можливі провокації, йдеться у повідомленні.
"Нас попередили про можливі провокації та просили хресний хід не проводити. Висловлюємо подяку всім, хто мав намір пройти тими місцями, де наші мужні предки героїчно захищали наше рідне місто Одесу від німецько-фашистських загарбників та проливали свою кров за наше світле майбутнє", – повідомила Одеська єпархія УПЦ (МП) .
Як йдеться у повідомленні, 9 травня в усіх храмах єпархії будуть звершуватися заупокійні богослужіння з молитвами про загиблих воїнів.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Скандального владику Мстислава (Гука) (УАПЦ) не прийняли у Хмельницькому | 8 травня 2017, 17:50 | УАПЦ
В Одесі скасували хресний хід УПЦ (МП), присвячений Дню Перемоги | 8 травня 2017, 16:20 | УПЦ (МП)
Мусульмани України невдоволені візитом естонського імама в Крим | 8 травня 2017, 16:05 | Міжнародні відносини
У Києво-Печерській лаврі 9 травня відкриють виставку, присвячену святому хірургу та священикам-ветеранам | 8 травня 2017, 15:51 | УПЦ (МП)
Ядерна зброя дає фальшиве почуття безпеки, - Ватиканський дипломат | 8 травня 2017, 12:16 | Світові
Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,