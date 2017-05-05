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У Києво-Печерській лаврі 9 травня відкриють виставку, присвячену святому хірургу та священикам-ветеранам
8 травня 2017, 15:51 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
9 травня о 13.30 у Києво-Печерській лаврі, в Церковно-археологічному музеї Київської Духовної Академії (вул. Лаврська 15, корпус 63) відбудеться відкриття виставки, присвяченої 140-річчю від Дня народження святителя Кримського Луки (Войно-Ясенецького) - «Великий чудотворець і сповідник», повідомляє Центр інформації УПЦ.
Серед експонатів є унікальні документи, видання, фотографії, медичні інструменти, листи святителя Луки Кримського (Войно-Ясенецького), які розповідають про його життєвий шлях, подвиг сповідництва, професійну медичну діяльність. Виставка також розповідає про подвиги священнослужителів-ветеранів Другої Світової війни, зокрема ректора Київських духовних шкіл протоієрея Петра Влодека та інших його співбратів.
Виставка проводиться з благословення ректора Київської духовної академії, керуючого справами УПЦ митрополита Антонія (Паканича). Організатори: Київська духовна академія, Синодальний відділ «Церква і культура», історико-краєзнавчий музей «Православна Україна» Київської єпархії УПЦ.
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