Сьогодні в УПЦ (МП) вшанують День праці

В Україні 28 квітня відзначається День охорони праці. З благословення Митрополита Київського і всієї України Онуфрія в усіх монастирях і на парафіях Української Православної Церкви 28 квітня будуть піднесені молитви за здоров’я і збереження життя працівників та вшанування пам’яті загиблих на виробництві. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Відповідний циркуляр був направлений усім єпархіям УПЦ 26 квітня.

Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні у 2006 році, відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006.