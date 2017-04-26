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Сьогодні в УПЦ (МП) вшанують День праці
28 квітня 2017, 10:29 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
В Україні 28 квітня відзначається День охорони праці. З благословення Митрополита Київського і всієї України Онуфрія в усіх монастирях і на парафіях Української Православної Церкви 28 квітня будуть піднесені молитви за здоров’я і збереження життя працівників та вшанування пам’яті загиблих на виробництві. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Відповідний циркуляр був направлений усім єпархіям УПЦ 26 квітня.
Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони праці в Україні у 2006 році, відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006.
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