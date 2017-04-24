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Глава УПЦ (МП) прибув в монастир, в якому планується "всеправославний собор" з анафемою на Патріарха Варфоломія
25 квітня 2017, 14:00 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Глава УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій прибув на Буковину, де 23 квітня здійснив Літургію в Свято-Вознесенському Банченському чоловічому монастирі Чернівецько-Буковинської єпархії. Саме в цьому монастирі на червень-липень 2017 року заплановано "всеправославний собор" з анафемою на Патріарха Варфоломія та інших екуменістів, глобалістів і т.п. церковних діячів, повідомляє кореспондент порталу "Релігія в Україні".
Главі УПЦ в монастирі співслужили митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (Єгоренко) – керуючий єпархією; намісник обителі єпископ Банченський Лонгин (Жар) – один з духівників міжнародної антисоборной коаліції; а також єпископ Шепетівський і Славутський Євсевій (Дудка), єпископ Хотинський Веніамін (Межинський), духовенство монастиря.
Як йдеться у повідомленні «Релігії в Україні», офіційний сайт УПЦ скупо повідомляє про зміст візиту митрополита Онуфрія. Говориться про здійснння молитви про мир в Україні, привітання духовенства і віруючих зі святом Пасхи, про відвідування після богослужіння дитячих будинків, які діють при Банченському обителі.
Разом з тим не повідомляється, чи обговорював митрополит Онуфрій з єпископом Лонгіним питання, пов'язані з проведенням так би мовити "всеправославного собору" з анафемами на єрархів-екуменістів.
Як раніше повідомляв сайт «Релігія в Україні», 4 квітня 2017 року міжнародна антисоборна коаліція провела в Греції "Салоникський міжправославний Синаксис", що зібрав противників екуменізму і глобалізму, про що стало відомо з повідомлень сайтів "Москва — Третий Рим" и "Одигитрия: Православие или смерть", які надають інформаційну підтримку подібних заходів.
Синаксис закликав грецьке духовенство припинити поминання Вселенського (Константинопольського) Патріарха, зазначивши: "Ми перериваємо спілкування з Патріархом Константинопольським Варфоломієм як головним натхненником Собору, представником і проповідником всеєресі екуменізму і з усіма єпископами, які вважають Критський Собор православним".
Більш того, учасники Синаксису запланували провести в червні-липні 2017 року в Банченському монастирі УПЦ (МП) всеправославний антиекуменічні собор, на якому хочуть анафематствувати Константинопольського Патріарха Варфоломія і його однодумців.
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Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,