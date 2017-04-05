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УПЦ (МП) провела засідання Священного Синоду
5 квітня 2017, 11:00 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Українська Православна Церква (Московського Патріархату) заснувала ще один орден. Рішення про затвердження нової церковної нагороди прийняли учасники Священного Синоду УПЦ (МП), який відбувся 4 квітня у Києві.
Про це повідомляє офіційний сайт Українська Православна Церква (Московського Патріархату)
Як зазначається, після виступу митрополита Онуфрія (Березовського) єпископи ухвалили заснувати орден «Преподобного Іова, ігумена Почаївського» в трьох ступенях та затвердити його ескіз.
Священний Синод УПЦ (МП) також ухвалив внести зміни та доповнення до Статуту Потоцького Антоніє-Феодосієвського чоловічого монастиря Полтавської єпархії та прийняли у новій редакції Статут релігійної організації «Місія Синодального відділу Української Православної Церкви у справах молоді».
Заслухавши рапорт голови Синодального відділу УПЦ (МП) у справах сім’ї архиєпископа Ровеньківського і Свердловського Пантелеймона про роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, учасники Синоду ухвалили:
1. Наголосити на важливості та актуальності подальшої роботи УПЦ (МП) з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
2. Доручити голові Синодального відділу УПЦ (МП) у справах сім’ї надати на розгляд Митрополиту Київському і всієї України концепцію про наставництво в УПЦ над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
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