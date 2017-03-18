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Предстоятель УПЦ (МП) на Святій Горі Афон молиться про мир в Україні
24 березня 2017, 13:17 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Предстоятель Української Православної Церкви (МП) Блаженніший Митрополит Онуфрій перебуває з паломницьким візитом на Святій Горі Афон.
Офіційна делегація на чолі з Митрополитом Онуфрієм 22 березня прибула у Свято-Пантелеімонівський монастир. Їх зустріла братія на чолі з ігуменом монастиря архимандритом Євлогієм.
У паломництві Предстоятеля УПЦ (МП) супроводжують керуючий справами митрополит Антоній (Паканич), митрополит Марк (Петрівці), митрополит Сергій (Генсицький), єпископ Климент (Вечеря).
Як йдеться у повідомленні сайту "Православний спадок України на Святій Горі Афон", на Святій Горі Блаженніший Митрополит Онуфрій молиться про мир в Україні та за Українську Православну Церкву. Як відомо, на Афоні уставні богослужіння відбуваються вночі.
23 березня Предстоятель УПЦ (МП) перебуває у стародавньому монастирі Іверон. Разом із українськими паломниками Блаженніший молиться перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці «Іверська».
24 березня делегація УПЦ (МП) завершить паломництво і повернеться в Україну.
Про свої візити на Афон Блаженніший Митрополит Онуфрій говорить: «Я завжди з радістю поспішаю на Святу Гору Афон, щоб тут і побачити святих людей, і побачити добрий приклад того справжнього смирення, яке любить Господь. Смирення полягає не лише у низькому схилянні голові, але і у мужньому несенні з терпінням і вдячністю Богові свого життєвого хреста... І саме тут, на Святій Горі, я бачу безліч прикладів, як ченці, перемагаючи єства статути, служать Богові вдень і вночі. Для мене велика честь звершувати хіротонію у цій святій обителі. Це стало ще однією ланкою, що зв'язала мене, грішного, з цими святими людьми, які мешкають тут. Ще раз дякую за святі молитви і прошу благословення на звершення того служіння, яке Господь на мене поклав».
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.