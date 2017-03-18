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Помер митрополит УПЦ (МП) Ніфонт (Солодуха)
22 березня 2017, 09:51 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні, 22 березня, о 4-й годині ранку, на 68-му році життя відійшов до Господа митрополит Ніфонт (Солодуха), до недавна керуючий Волинською єпархією УПЦ (МП), — повідомляє сайт єпархії.
Митрополит Луцький і Волинський Ніфонт (в миру – Василь Андрійович Солодуха), народився в сім’ї селянина 5 жовтня 1948 р. у с. Галина Воля Старовижівського району Волинської області. У два роки залишився круглим сиротою.
У 1963 році закінчив місцеву школу. З 1963 по 1967 роки працював у колгоспі. 1967 – 1969 – служба у радянській армії. У 1969–1970 роках працював у залізничному ДЕПО м. Брест.
У 1970 році поступив у Московську духовну семінарію. У 1971-1974 рр. був іподияконом у Патріарха Пімена (Ізвекова). У 1974 р. закінчив Московську Духовну семінарію. У цьому ж році поступив у Московську Духовну Академію, яку закінчив у 1979 р.
20 березня 1974 р. прийняв чернечий постриг у Тройце-Сергієвій Лаврі (м. Сергіїв Посад, Загорськ). 15 квітня цього ж року у Богоявленському кафедральному соборі м. Москви Патріархом Піменом рукопокладений в єродиякона.
26 лютого 1977 р. у Покровському академічному храмі Троїце-Сергієвої Лаври рукопокладений в єромонаха і направлений на служіння у Волинську єпархію. 18 березня 1977 р., (Указ №170) архиєпископом Волинським і Рівненським Даміаном (Марчуком), призначений настоятелем Свято-Троїцького храму с. Рудка-Козинська Рожищенського р-ну Волинської області.
У 1985 р. возведений в сан ігумена, а у 1988 р. — у сан архімандрита. У 1989 р. обіймає посаду благочинного Рожищенської округи Волинсько-Рівненської єпархії.
Рішенням Священного Синоду від 20 березня 1990 р. призначений єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським. 31 березня 1990 р. у Володимирському кафедральному соборі м. Києва відбулася хіротонія в єпископа Хмельницького і Кам’янець-Подільського.
25 серпня 1992 року, у зв’язку зі складною міжконфесійною ситуацією в м. Луцьку, переведений на Волинську кафедру. 28 липня 1993 року був возведений в сан архиєпископа. 11 квітня 2001 року возведений у сан митрополита.
18 жовтня 2016 року рішенням Синоду УПЦ звільнений від управління Волинською єпархією за станом здоров’я. 22 березня 2017 року відійшов до Господа.
Нагороджений численними церковними, державними і громадськими відзнаками.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.