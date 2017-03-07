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Українські вчені відшукали втрачені мощі афонського старця Аникити
7 березня 2017, 10:07 | УПЦ (МП) | 0 | | Код для блогу | |
Мощі старця Аникити (князя Ширинського-Шихматова, 1783-1837), які багато років вважалися втраченими, вдалося розшукати на Афоні представникам Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні (МІАСУ), повідомляє сайт УПЦ.
Директор Інституту, головний редактор альманаху «Афонська спадщина» Сергій Шумило повідомив, що мощі старця Аникити вважалися втраченими понад 25 років. Було докладено багато зусиль, щоб з’ясувати їх точне місцерозташування та розшукати на Афоні велику святиню.
За словами науковця, мощі старця медового кольору і від них ізходить тонке благоухання. Такі ж відомості про мощі подвижника відомі і з джерел кін. XIX – поч. ХХ ст.
Пошуки мощей старця Аникити були здійснені в рамках підготовки Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні книги про подвижника під назвою «Старець Аникита: духовний шлях святості». Роботу над цією книгою незадовго до своєї праведної кончини благословив Сергію Шумилу 100-річний ігумен Афонського Свято-Пантелеімонівського монастиря схіархимандрит Ієремія (Альохін, 1915 – 2016).
Старець Аникита був видатним афонським подвижником, його зусиллями на Афоні на початку XIX ст. були відновлені Ільінський скит і Пантелеімонівський монастир.
«Цей видатний афонський подвижник прославився не тільки своїми молитовними подвигами. Як князь, він багато жертвував на православні монастирі та храми, зокрема на Святій Горі. Його стараннями в Пантелеімонівському монастирі на Афоні після вікової перерви було відновлено слов’янське братство. Крім того, він був талановитим письменником і поетом. Перед від’їздом на Святу Гору деякий час подвизався в Успенському монастирі в Одесі. На Афоні був сподвижником старця Арсенія Святогірця. Його мощі були відкриті для поклоніння у 1875 році і прославилися багатьма чудесами», — наголосив дослідник спадщини Афону.
Директор МІАСУ особливу подяку за сприяння в пошуках святині висловив британському вченому д-ру Ніколасу Феннелу і директору Паломницького центру УПЦ Володимиру Теліженку.
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