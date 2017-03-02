Спектакль та презентація книжок: Перша річниця Відкритого Православного Університету

На початок весни та Великого Посту припала перша річниця Відкритого Православного Університету (ВПУ). Організатори вирішили підійти до святкування творчо і зробили спектакль і лекцію з презентацією книжок. Підхід не типовий, хоча й ВПУ – «некласичний освітній заклад».

Завітали привітати гостей учасники «Школи Анни Ярославни» – ще одного дітища ВПУ. ШАН – проект освітньо-культурного розвитку дітей, в рамках якого діють: «Школа премудрості», де діти знайомляться з історією і традиціями релігійних свят православних українців; «Квест-програма», в рамках якої проводять екскурсії-квести центром міста на тему історії Києва та діяльності його князів; школа театрального мистецтва, учні якої і показали виставу «Древо Ярослава Мудрого».

Опісля дійства ректор ВПУ о. Георгій Коваленко розповів про рік діяльності університету, про плани на майбутнє та запросив поділитися враженнями лекторів, які виступали протягом року в рамках публічних подій університету.

Відкритий Православний Університет є втіленням у життя ідеї «Відкритого православ`я». «Нам здавалося, що приходить час ізоляціонізму, закриття в собі. Було відчуття, що відбувається рух до гетто. Саме тоді виникла ідея «Відкритого православ`я», назву якому придумав Костянтин Сігов», – ділиться спогадами отець Георгій.

Метою ВП є відкрите для діалогу православ`я, до інших конфесій. Особливим завданням є відкритість та пошук свого власного унікального місця у Вселенському Православ`ї. Саме в цьому контексті ВПУ вже презентували Вселенському та Єрусалимському Патріархам. Як виявилося, ВПУ є єдиною інституцією, що переклав тексти Всеправославного Собору на Криті українською.

Георгій Коваленко анонсував, що ВПУ транслюватиме наживо богослужіння Вселенського Патріарха в неділю Торжества Православ`я. Це свято в церковному календарі з`явилося в наслідок перемоги над вченням (єрессю) іконоборства. Цікаво, що серед 12 ікон до іконоборчого періоду, 4 знаходяться в Україні, в музеї Ханенків. Цей факт, за словами священика, свідчить, що українське православ`я є невід`ємною частиною вселенського, і наші вітчизняні традиції треба розвивати та вписувати у більш глобальний, світовий контекст.

Приєднався до розповіді про ВПУ і Костянтин Сігов – директор видавництва «Дух і Літера». Останнє співпрацює з ВПУ, в якому відбуваються презентації книжок, надрукованих у видавництві. Також зі словами привітання виступили лектори та учасники різноманітних заходів, організованих ВПУ.

Отець Георгій також анонсував низку телевізійних програм під егідою ВПУ, перший випуск вже заплановано на неділю 26 березня. Планується і продовження публічних лекцій провідних фахівців з різних царин гуманітаристики. Відтак за перший рік існування університету відбулося 28 таких заходів. Про це РІСУ повідомив Дмитро Горєвой.