На Лук'янівському цвинтарі відновили та освятили пам'ятники священикам УАПЦ

7 грудня 2017, 11:00 | УАПЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Духовенство Київської єпархії відновили пам'ятники та відслужили панахиду на могилах священиків УАПЦ Першого відродження, які знайшли свій спочинок на Лук'янівському цвинтарі. Про це повідомляє Львівське ставропігійне братство святого апостола Андрія Первозваного.

Тільки за один місяць Місією св. Юрія, яка діє при храмі Різдва Богородиці УАПЦ м. Києва (настоятель митр. прот. Валерій Копійка), священиком і керівником місії о. Максимом Стрихаарем було організовано збір коштів та відновлено могили двох священослужителів УАПЦ м. Києва.

До збірки коштів долучилися вірні із м. Києва, м. Вишгорода, м. Львова, с. Циркуни та с. Соколове на Харківщині.

Молитву очолив єпископ Вишгородський і Подільський - вікарій Київської єпархії Володимир.

Напередодні парафіяни храму Різдва Богородиці м. Києва упорядкували поховання та виконали підготовчі роботи для освячення пам'ятників.

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теги до статті:Історія,УАПЦ
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