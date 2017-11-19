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У Лук’янівському заповіднику відбудеться панахида та освячення відновлених поховань духовенства УАПЦ
23 листопада 2017, 10:56 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
27 листопада 2017 року о 13:00, в День вшанування пам'яті Новомучеників та Сповідників землі Української, Предстоятель УАПЦ Митрополит Київський і всієї України Макарій (Малетич) з представниками духовенства УАПЦ освятить відновлені поховання духовенства УАПЦ та відправить чин панахиди за всіх невинно убитих синів України.
Церемонія освячення та панахида відбудеться на території Державного історико-меморіальний Лук’янівського заповідника (Київ, вул. Дорогожицька, 7).
У 1918-19-х роках на Лук’янівському кладовищі з’явились братські могили киян, вбитих денікінцями та карателями армії Муравйова. А з 1934 по 1941 роки тут знайшли останній спочинок українці, замучені в НКВС-івських катівнях. Серед розстріляних був і предстоятель УАПЦ митрополит Василь Липківський (розстріляний 27 листопада 1937 р. )
Останки репресованих та розстріляних українців спочивають у досі не досліджених братських могилах на території цвинтаря.
Серед поховань, що знаходяться на обліку у Лукянівському заповіднику, зберіглися занедбані могили двох священиків УАПЦ. Подробиці життя та смерті (+1952 рік) означених священнослужителів досліджені поверхово та потребують уточнень.
З ініціативи директора Центру фольклору та етнографії, доценту кафедри фольклористики Інституту філології монаха Нестора (Олексія Долі), БО «МІСІЯ ВМЧ. ЮРІЯ ПЕРЕМОЖЦЯ» розпочала проект зі збору коштів на оновлення могил кліриків УАПЦ серед православних віруючих України.
На початку листопада 2017 року на похованнях були встановлені пам’ятні знаки.
Нагадаємо, рішенням Третього Помісного Собору УАПЦ 1997 року встановлено загальноцерковне шанування пам’яти святих новомучеників землі Української, що постраждали за віру Христову від безбожницької влади в 1917-1991 рр.
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