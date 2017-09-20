- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Тернопільська єпархія УАПЦ отримала нового очільника
20 вересня 2017, 11:13 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
У кафедральному соборі Різдва Христового Тернополя 19 духовенство УАПЦ таємним голосуванням обрало нового керуючого єпархії. Ним став єпископ Одеський і Чорноморський Тихон (Петранюк). За його кандидатуру проголосувало більшість учасників.
Призначення єпископа Тихона (Петранюка) керуючим Тернопільською єпархією відбудеться після погодження його кандидатури архиєреями УАПЦ.
Як інформує сайт Патріархії УАПЦ, збори духовенства Тернопільської єпархії пройшли під головуванням Митрополита Макарія (Малетича).
Окрім єпископа Одеського Тихона, на посаду керуючого Тернопільською кафедрою претендували:
- архиєпископ Чернівецький і Хотинський Герман (Семанчук);
- єпископ Херсонський і Миколаївський Борис (Харко);
- митрополит Вінницький і Брацлавський Роман (Балащук), який, щоправда, за станом здоров’я не зміг прибути на єпархіальні збори.
Нагадаємо, що до останнього часу Тернопільською єпархії тимчасово керував Предстоятель УАПЦ Макарій.
Після відзстоення відсторонення правлячого архиєрея Мстислава (Гука) за негідну поведінку, керівництво Тернопільською єпархією змінювалося кілька разів. Спершу нею керував Івано-Франківський митрополит Андрій (Абрамчук), згодом єпархію очолив єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь).
4 травня 2017 року Архиєрейський собор УАПЦ його звільнив від керівництва Тернопільською єпархією.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
З України намагалися вивезти цінну ікону | 20 вересня 2017, 14:11 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
На святкування єврейського Нового року в Умань прибули понад 30 тис. хасидів | 20 вересня 2017, 12:44 | Релігійні церемонії та паломництво |
В Сумах УПЦ (МП) вперше не дозволили провести хресну ходу у центрі міста | 20 вересня 2017, 12:40 | Державно-конфесійні стосунки |
Президент у США зустрівся з лідерами української громади, серед яких були й єрархи УПЦ в США | 20 вересня 2017, 12:36 | Українці поза Україною |
В Умані затримали хасидів-наркокур’єрів | 20 вересня 2017, 11:54 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Останні коментарі
- 19 вересня 2017, 20:31
* * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці |
- 19 вересня 2017, 16:22
Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних. |
- 19 вересня 2017, 09:22
Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо! |
- 19 вересня 2017, 08:59
Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді". |
- 19 вересня 2017, 08:40
Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr. |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 19 вересня 2017, 08:40
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
Коментарі