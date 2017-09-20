Тернопільська єпархія УАПЦ отримала нового очільника

20 вересня 2017, 11:13 | УАПЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

У кафедральному соборі Різдва Христового Тернополя 19 духовенство УАПЦ таємним голосуванням обрало нового керуючого єпархії. Ним став єпископ Одеський і Чорноморський Тихон (Петранюк). За його кандидатуру проголосувало більшість учасників.

Призначення єпископа Тихона (Петранюка) керуючим Тернопільською єпархією відбудеться після погодження його кандидатури архиєреями УАПЦ.

Як інформує сайт Патріархії УАПЦ, збори духовенства Тернопільської єпархії пройшли під головуванням Митрополита Макарія (Малетича).

Окрім єпископа Одеського Тихона, на посаду керуючого Тернопільською кафедрою претендували:

- архиєпископ Чернівецький і Хотинський Герман (Семанчук);

- єпископ Херсонський і Миколаївський Борис (Харко);

- митрополит Вінницький і Брацлавський Роман (Балащук), який, щоправда, за станом здоров’я не зміг прибути на єпархіальні збори.

Нагадаємо, що до останнього часу Тернопільською єпархії тимчасово керував Предстоятель УАПЦ Макарій.

Після відзстоення відсторонення правлячого архиєрея Мстислава (Гука) за негідну поведінку, керівництво Тернопільською єпархією змінювалося кілька разів. Спершу нею керував Івано-Франківський митрополит Андрій (Абрамчук), згодом єпархію очолив єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь).

4 травня 2017 року Архиєрейський собор УАПЦ його звільнив від керівництва Тернопільською єпархією.

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теги до статті:Борис (Харько),Герман (Семанчук),Макарій (Малетич),Роман (Балащук),Тихон (Петранюк),УАПЦ на Тернопільщині
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    Останні коментарі

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

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