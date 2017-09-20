Тернопільська єпархія УАПЦ отримала нового очільника

| Журналістські розслідування | | Нічне виселення. У Луцьку загострився конфлікт за примішення між єпархією УПЦ КП та видавництвом У понеділок, 18 вересня, прийшовши на роботу, працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Ініціал», що розміщувалося в одному з приміщень Волинської єпархії УПЦ КП у Луцьку, застали дивну картину: семінаристи завершували виносити речі видавництва на вулицю.

| Калейдоскоп | | І словом, і ділом: Соціальне служіння волинських протестантів Нині соціальне служіння для членів протестантських конфесій, їхня гуманітарна діяльність – одна з основ протестантської етики. Саме про благодійну діяльністьта освітні програми волинських протестантів мали можливість дізнатись журналісти у прес-турі в рамках відзначення 500-ліття Реформації.

| Репортажі | | «Семиярусна гора» як головна духовна книга нової епохи У двадцять сім років американець Томас Мертон відмовився від кар’єри письменника й прийняв монаший стан в одному з найбільш аскетичних згромаджень католицької Церкви – ордені трапістів. Та згодом молодий монах повернувся до писання, і за сім років написав автобіографічну книжку «Семиярусна гора», визнану духовною класикою модернової доби.