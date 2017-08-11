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Скандального архиєпископа Мстислава (Гука) вивели за штат УАПЦ
13 серпня 2017, 10:09 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
У приміщенні Патріархії УАПЦ 10 серпня відбулись чергові засідання Патріаршої Ради, Патріаршого Суду та Архиєрейського Собору УАПЦ.
Згідно рекомендацій Патріаршої Ради та Патріаршого Суду, за відчуження майна Тернопільської єпархії, архиєпископа Мстислава (Гука) виведено за штат єпископату УАПЦ.
Архиєрейський Собор розглянув протокол єпархіального собору Чернівецько-Хотинської єпархії від 28.07.2017 року. Заслухали керуючого Чернівецько-Хотинської єпархією архиєпископа Германа (Семанчука), який зобов'язався після оприлюднення рішення Архиєрейського Собору УАПЦ щодо відчуження майна Тернопільської єпархії УАПЦ зібрати єпархіальний собор Чернівецько-Хотинської єпархії і відновити поминання за Богослужінням Предстоятеля УАПЦ Макарія митрополита Київського і всієї України і оприлюднити рішення єпархіального собору Чернівецько-Хотинської єпархії в ЗМІ.
Крім цього, створена комісія з розслідуванні відчуженого майна Червоногородського замку та його повернення Тернопільській єпархії у складі : архиєпископа Чернівецького і Хотинського Германа (Семанчука), єпископа Одеського і Чорноморського Тихона (Петранюка) , єпископа Херсонського і Миколаївського Бориса (Харка). Заслухавши звернення від духовенства Тернопільської єпархії Архиєрейський Собор вирішив згідно єпархіального статуту (розділ10.0 пункт 10.2 - Вибір кандидатури єпархіального архиєрея здійснюється на єпархіальному соборі з числа єпископів УАПЦ або священиків, гідних єпископського служіння) із запропонованих кандидатів обрати правлячого архиєрея Тернопільської єпархії, повідомляє офіційний сайт Патріархії УАПЦ.
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