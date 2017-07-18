Громада УАПЦ на Тернопільщини відмовилася від поминання на Літургії Предстоятеля УАПЦ Макарія

18 липня 2017, 11:10 | УАПЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Прес-служба Парафії жон-мироносиць (УАПЦ) офіційно повідомила про те, що 16 липня 2017 року відбулось засідання Парафіяльних зборів у зв`язку з інформацією щодо можливої причетності митрополита Макарія (Малетича) до продажу архиєпископом Мстиславом (Гук) палацу (мур.) (руїни), XVII-XIX ст., пам`ятки архітектури місцевого значення «Червоногородський замок» (чоловічого монастиря святих первоверховних апостолів Петра і Павла Тернопільської єпархії УАПЦ), що у селі Нирків Заліщицького району Тернопільської області.

Результатом засідання стало рішення духовенства та вірян Парафії святих жон-мироносиць тимчасово утриматися від поминання керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ Блаженнішого Митрополита Макарія (Малетича) під час звершень богослужінь. Як йдеться у повідомленні, «таке рішення було прийнято керуючись бажанням вірян дистанціонуватись від ганебної ситуації, яка склалась в середині УАПЦ, для збереження церковного миру у власній парафії».

Парафіяльна Рада вирішила повернутися до повторного розгляду цього рішення після проведення Архиєрейського Собору УАПЦ, на якому буде розглянута інформація про незаконний продаж палацу (мур.) (руїни), XVII-XIX ст., пам`ятки архітектури місцевого значення  «Червоногородський замок» (чоловічого монастиря святих первоверховних апостолів Петра і Павла Тернопільської єпархії УАПЦ).

Як йдеться у повідомленні, «громада Парафія жон-мироносиць стала першою на Тернопільщині, яка відкрито висловила свою позицію щодо постійних скандалів та канонічних порушень з боку найвищого керівництва Української Автокефальної Православної Церкви».

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теги до статті:Макарій (Малетич),УАПЦ
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    Останні коментарі

    • RODOVID | 18 липня 2017, 20:38

      Згаданий нетверезий священик в опублікованій статті, явно не є з УПЦ, а то б уже вереску булооо..., що кляті москалі п'яні дітей на дорогах збивають. А так все спокійно, звичайна чергова новина про

    • enzian | 18 липня 2017, 20:35

      Причина проста - патріарх Гундяй заборонив.

    • enzian | 18 липня 2017, 20:34

      Нехай той піп спочатку вибачиться перед українськими воїнами.

    • RODOVID | 18 липня 2017, 20:25

      Конфесійну приналежність священика в студію!!!

    • enzian | 18 липня 2017, 11:24

      Не вгадав. Висновки я роблю на підставі аналізу інформації з різних джерел.

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