Громада УАПЦ на Тернопільщини відмовилася від поминання на Літургії Предстоятеля УАПЦ Макарія

| Соціологія релігії | Люди можуть не довіряти священикам у дорогих авто, але вірити в духовну цінність Церкви Соціологічні опитування можуть як заворожувати, так і вносити певні сумніви у відповідність реальній картині світу. В умовах недоступності деяких територій Донбасу та Криму для опитування, потрібна ясність, що саме можемо бачити в опитуваннях. Про те, як «читати» дані та які висновки можна зробити розповідає соціолог Олена Богдан.

| Репортажі | Молодь хоче чути у церкві проповіді для життя, а не абстрактні поради і бути там, де її не осудять, ­ - молодь СЕР про Церкву Молодь Європи представила своє бачення її ролі у Церкві, яке було сформульоване у відповіді на 3 запитання: Як молоді люди можуть наслідувати Христа? Що приваблює молодь в Ісусі та в Церкві? Що молодь хоче бачити у Церкві?

| Репортажі | Україна влиє «нову кров» у Колоквіум Європейських парафій ­- 2019 Україна, а саме Львів, 2019 року прийматиме учасників Колоквіуму Європейських парафій (СЕР). Отож, український оргкомітет СЕР має два роки на те, щоб зустріч, на яку збираються миряни, теологи, експерти та священики з усієї Європи, стала не лише успішним релігійно-суспільним заходом, але й внесла нові акценти у вже традиційні зустрічі, які відбуваються вже впродовж 58-ми років.